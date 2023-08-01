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Bahçe-Nurdağı Tüneli'nde sona doğru! Adana-Gaziantep arası 1,5 saate inecek

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Bahçe-Nurdağı Tüneli’nde sona doğru! Adana-Gaziantep arası 1,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahçe - Nurdağı Varyantı Demiryolu Tüneli Işık Görme Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin açılmasıyla birlikte Adana-Gaziantep arasındaki ulaşım süresinin 1 saat 30 dakikaya ineceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'de Bahçe – Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demiryolu Tüneli Işık Görme Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar
"Yüzyılın en büyük felaketinde yüzyılın en büyük dayanışmasını sergiledik. Bizim işimiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir. Bu zamana kadar nasıl Türkiye'nin önünü açan yatırımlar yaptıysak bundan sonra ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

2003'ten bu yana Cumhurbaşkanımız liderliğinde demiryollarımıza yatırımlar yaptık. Vatandaşlarımızı yüksek hızlı trenle buluşturduk. Elektrikli ve sinyalli hallere getirerek kapasitelerini artırdık. Bunun sonucunda hem yolcu hem yük taşımacılığında rekorlar kırdık.

136 km uzunluğundaki İzban ile İzmir'i bir uçtan bir uca bağladık. Asrın projesi Marmaray ile İstanbul boğazının iki yakasını demiryolu ile birbirine bağladık. Marmaray'ı 1 milyar kişi kullandı.

Şimdi de önemli yatırımlardan birisi olan Mersin, Adana, Osmaniye, Mersin, Adana, Gaziantep projemiz için önemli etap olan 17 km uzunluğundaki Bahçe – Nurdağı Hızlı Tren projemizin ışık gördü törenini icra edeceğiz.

9500 metrelik iki tüp tünelin inşaatına devam ediyoruz. Bugün önemli bir proje. Bahçe-Nurdağı hızlı tren projemiz ile 32.5 km'den hattımızı 17 km'ye düşüreceğiz.

"SEYİR SÜRESİ 60 DAKİKADAN 10 DAKİKAYA DÜŞECEK"
60 km olan işletme hızını 160 km'ye çıkaracak. Yüksek yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşmüş olacaktır.

Projemizde yer alan çift tüplü tünelin birinci işlemi 2020 yılının Şubat ayında tamamlamıştık. Delme işlemlerine başladığımız T1 tünelinin ışık gördü merasimini yapıyoruz.

"ADANA, GAZİANTEP SEYAHAT SÜRESİ 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞMÜŞ OLACAK"
Türkiye'nin en uzun çift tüplü demiryolu tüneli sayesinde Bahçe istasyonunu Nurdağı İstasyonuna bağlayacağız. Aynı zamanda Adana, Gaziantep arası seyahat süresini 1 saat 30 dakikaya düşürmüş olacağız."

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