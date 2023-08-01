Bahçe-Nurdağı Tüneli’nde sona doğru! Adana-Gaziantep arası 1,5 saate inecek

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

"Yüzyılın en büyük felaketinde yüzyılın en büyük dayanışmasını sergiledik. Bizim işimiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir. Bu zamana kadar nasıl Türkiye'nin önünü açan yatırımlar yaptıysak bundan sonra ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

2003'ten bu yana Cumhurbaşkanımız liderliğinde demiryollarımıza yatırımlar yaptık. Vatandaşlarımızı yüksek hızlı trenle buluşturduk. Elektrikli ve sinyalli hallere getirerek kapasitelerini artırdık. Bunun sonucunda hem yolcu hem yük taşımacılığında rekorlar kırdık.

136 km uzunluğundaki İzban ile İzmir'i bir uçtan bir uca bağladık. Asrın projesi Marmaray ile İstanbul boğazının iki yakasını demiryolu ile birbirine bağladık. Marmaray'ı 1 milyar kişi kullandı.