MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü! İşte o anlar...
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Diğer yandan operasyonun görüntüleri MSB tarafından servis edildi. Görüntülerde PKK'lıların vurulma anı yer almakta.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
PKK'LILAR BÖYLE VURULDU
Diğer yandan operasyonun görüntüleri MSB'nin Twitter adresinden servis edildi.
Görüntülerde PKK'lıların vurulma anı yer almakta.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversitelerde dersler ne zaman başlar?
- Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman? Galatasaray Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...
- Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta? Nerede, hangi kanalda? GS imza töreni biletleri...
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı 2023?
- TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023 | 42 ilde 182 konut açık artırması ne zaman, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire ödeme planı!
- 2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
- LGS NAKİL SONUÇLARI 2023! MEB e-Okul öğrenci giriş ekranı! LGS lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
- 90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?
- Canan Karatay 'Tam bir zehir' diyerek uyardı! Duyanlar bir daha tüketmiyor! Her gün içtiğimiz...
- Ücretli Öğretmenlik e-Devlet başvuru ekranı | Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır 2023?
- YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? Okullar Eylül'ün kaçında açılacak? Anaokulu, ortaokul, ilkokul, lise... MEB 2023 - 2024 takvimi!