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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü! İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü! İşte o anlar...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Diğer yandan operasyonun görüntüleri MSB tarafından servis edildi. Görüntülerde PKK'lıların vurulma anı yer almakta.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

PKK'LILAR BÖYLE VURULDU

Diğer yandan operasyonun görüntüleri MSB'nin Twitter adresinden servis edildi.

Görüntülerde PKK'lıların vurulma anı yer almakta.

2 PKK’lı terörist öldürüldü! İşte o anlar... 2 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ! İŞTE O ANLAR...

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