Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak

İSLAM DÜŞMANLIĞI BAĞLAMINDA ATILABİLECEK SOMUT ADIMLAR ELE ALINACAK

Toplantı çerçevesinde Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesi ele alınacak.