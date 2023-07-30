Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü! "Kur’an-ı Kerim’e saldırılara karşı somut adım atın"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile görüştü. Görüşmede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ele alındı. Bakan Fidan, Billström'e "Kur’an-ı Kerim’e saldırılara karşı somut adım atın" uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.
"SOMUT ADIMLAR ATIN"
Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.
İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK MESELESİ
Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.
AVRUPA'DA YÜKSELEN İSLAM KARŞITLIĞI
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
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