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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü! İşte o anlar...

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Giriş: 30.07.2023 18:14
Güncelleme:30.07.2023 18:18
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Diğer yandan operasyonun görüntüleri MSB tarafından servis edildi. Görüntülerde PKK'lıların vurulma anı yer almakta.
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