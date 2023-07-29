29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK'lı daha sarı poşette

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK'lı daha sarı poşette

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
ABONE OL
Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak’ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK’lı daha sarı poşette

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak Uludere’de gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA