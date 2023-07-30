Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim yakma saldırısı! Kendini siper eden cesur kadın konuştu: Pişman değilim

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KUR'AN-I KERİM'E İLİŞTİRİLEN AYAKKABILARI KUTSAL KİTAPTAN SÖKMEKTİ"

Kur'an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı kişinin, başka bir Kur'an-ı Kerim'in üzerine ayakkabı koyduğunu gördüğünü anlatan Samarrayi, bu duruma daha çok sinirlendiğini ve kutsal kitap üzerindeki ayakkabıyı almak istediğini belirtti.

Samarrayi, sonrasında yaşananlar için şu ifadeleri kullandı:

"Kur'an-ı Kerim'in üzerinden ayakkabıları almaya çalışırken Danimarkalı kişi bana yine saldırdı ve belimden darp edildim. Daha sonra ayakkabıları Kur'an-ı Kerim'in üzerine çiviyle yerleştirdiğini gördüm. Kur'an-ı Kerim elimdeyken saldırıya uğramaya devam ettim. O sırada polisi çağırdım ve polisler olay yerine gelince Kur'an-ı Kerim'i yakan kişi, polislere benim onun eşyalarını çaldığımı söyledi. Kur'an-ı Kerim'i elinden aldım ama sonra polisler yakması için Kur'an-ı Kerim'i ona iade etti. Bana saldırdığı için ona dava açtım. Ertesi gün karakola gidince onun da benden şikayetçi olduğunu öğrendim ve bana 'onun eşyalarını çaldığım' iftirasını atmış. Benim için önemli olan yaptığım mücadele sonucunda Kur'an-ı Kerim'in üzerine iliştirilen ayakkabıları kutsal kitaptan sökmekti."