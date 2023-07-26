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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sinyali vermişti! İslam İşbirliği Teşkilatı Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle olağanüstü toplanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sinyali vermişti! İslam İşbirliği Teşkilatı Kur’an-ı Kerim’e saldırılar nedeniyle olağanüstü toplanıyor

Son dakika haberine göre Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıların ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'nın pazartesi günü olağanüstü toplanacağı açıklandı. Geçtiğimiz günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İslam dünyasının bu saldırılara topyekun tepki göstermesi gerektiğini dile getirmişti.

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