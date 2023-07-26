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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarına ilişkin savunma: İsveç'e zarar vermek için yapıyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’dan Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılarına ilişkin savunma: İsveç’e zarar vermek için yapıyorlar

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkeleri genelinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunurken "Bizi bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu. Ülkelerinin yanlış tanıtıldığını söyleyen Kristersson "Kutsal metinlerin son zamanlarda yakılması, güvenlik politikamızı zorlaştıran etkenlerle çakışıyor." dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede son günlerde artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları değerlendirdi.

"DEZENFORMASYON KAMPANYALARINA MARUZ KALIYORUZ"

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik eylemleri "devlet eliyle yapılmış gibi gösteren yanlış bilgilerin yayıldığını" kaydeden Kristersson, "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili sorumlu makamlarla diyalog içinde gelişmeleri yakından takip diyoruz. İsveç'e zarar vermek amacıyla devletler tarafından desteklenen çeşitli dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz." ifadesinde kullanıldı.

ÜLKEMİZ YANLIŞ TANITILIYOR

Kristersson, İsveç'in uluslararası konumunu kötüleştirmek için ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakıldığını savunarak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriliyor. Kutsal metinlerin son zamanlarda yakılması, güvenlik politikamızı zorlaştıran etkenlerle çakışıyor. Bu olaylar doğrudan ülkemize zarar vermeye yönelik çağrılarla birlikte ülkemiz yanlış tanıtılıyor. Dezenformasyon kampanyaları, İsveç vatandaşlarının ve yurtdışındaki şirketlerin durumunu daha da kötüleştiriyor ve ülke içindeki güvenliği zayıflatıyor ve böylece terör saldırısı riski artıyor."

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) tarafından bugün yapılan açıklamada da, son Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının ve Müslüman dünyasındaki protestoların, İskandinav ulusunun imajını olumsuz etkilediği ve ülkede "terör saldırısı alarm seviyesinin" yükseltildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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