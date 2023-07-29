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Son dakika! Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bombalı saldırı sonucunda gazi olan İsmet Eraslan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

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Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Son dakika! Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bombalı saldırı sonucunda gazi olan İsmet Eraslan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "2018 yılında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

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