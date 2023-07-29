CHP'de şimdi de delege savaşları! Muhalifler kazanınca seçimi iptal ettiler! Sandık sonucunu kabul etmeyenlerle nasıl çalışacağız?
14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de genel başkanlık savaşları sonrasında şimdi de delege gerginliği yaşanıyor. İddialara göre CHP Akhisar ilçesindeki Reşatbey Mahallesi’nin delege seçimlerinde olaylar çıkarken muhalif olduğu bilinen liste, 5 oy farkla kazandı. Sonuçlardan 1 saat sonra il yönetiminden iki üye “açılmamış ve içinde oy pusulasının olduğu iki zarfın bulunduğunu” belirtti. CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu duruma tepki gösterirken "Sandık sonucunu kabul etmeyenlerle nasıl çalışacağız?" dedi.
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu faturayı MYK ve danışmanlarına keserek mücadeleye devam mesajını net bir şekilde verdi.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMAM"
Değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden yaptığı darbe toplantısına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu "Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam. Parti içinde bir kişi genel başkanlığa aday ise gelir başımın üstünde yeri vardır. Kendisini destekleyen arkadaşlarıyla hareket edebilir. Bu bizim geleneğimizde var." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Kılıçdaroğlu partideki seçimlere yönelik de konuşurken çarpıcı ifadeler kullandı.
"BİZİM YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"
Zaman içinde partinin yenilenmeye ihtiyacı var. Tüzüğü alacağız. Yeni kurallar getirmenin partide var olan aksaklıklarını gidermenin, üyelerin, milletvekillerinin şikayetlerini dikkate alarak partinin yenilenmesi lazım. Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Elbette yenileneceğiz. Şu anda mahalle delege seçimleri yapılıyor. 1 milyonu aşkın üye mahalleden başlayarak delegeleri seçiyor. Çok güçlü bir alt kültürümüz var.
"BEN HİÇBİR DELEGEYE TELEFON AÇMAM"
Kurultay yapıyorsunuz. Biz hukukun üstünlüğüne inanan partiyiz. Dün kurulan bir parti değiliz. Geçmişte nasıl genel başkanlar değişti ise yine genel başkanlar değişir. Örneğin ben hiçbir delegeye 'bana oy verin' diye telefon açmam. Bunu dediğiniz an genel başkanlık yapamazsınız. Biz gelenekleri, kurumları olan bir partiyiz. Sıradan bir parti değiliz. Genel başkan elbette ki değişir. Benim genel başkan olduğum dönemde de genel başkan adayları çıktı, demokratik yarıştık. Bunların olması demokrasinin gereğidir.
MUHALİF LİSTE KAZANINCA İTİRAZ GELDİ
İddialara göre seçimi ilçe yönetimine muhalif olduğu bilinen liste, 5 oy farkla kazandı. Ancak seçimin tamamlanmasından 1 saat sonra il yönetiminden iki üye "açılmamış ve içinde oy pusulasının olduğu iki zarfın bulunduğunu" belirtti. İl yönetimi, "seçimin iptal edilip yenilenmesine" karar verdi. İki il yöneticisinin ise toplantıda, "Seçim temiz geçti, iptal edilmesine gerek yok" dediği iddia edildi. Seçimin yarın yenilenmesi bekleniyor.
SANDIK SONUCUNU KABUL ETMEYENLERLE NASIL ÇALIŞACAĞIZ?
CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu duruma tepki gösterdi. Dutlulu, "Sandık oyunları benim hoşuma gitmiyor. Sürece gölge düşürecek hareketler partiye zarar veriyor. 6 ay sonra yerel seçimler için sahada olacağız. Sandık sonucunu kabul etmeyenlerle nasıl çalışacağız? Tarafsızdım ama bundan sonra mevcut ilçe başkanının kazanmasını istemem. İl yönetimi de bu skandala alet oldu. Seçmene çok kötü bir mesaj oldu" dedi.
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