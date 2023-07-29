Adalet Bakanı Tunç Hatay’da açıklamalarda bulundu: Depremin ilk anından itibaren sorumlularla ilgili ceza soruşturmaları açıldı

"GECİKMEYE NEDEN OLUNMAMASI NOKTASINDA SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Deprem soruşturmalarına yönelik de açıklamada bulunan Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Depremin ilk anından itibaren sorumlularla ilgili ceza soruşturmaları açıldı, bir kısım kovuşturmalar da açılmaya başlandı. Şu anda büyük ölçüde dosyalar bilirkişi incelemelerinde. 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, Hatay'da bu sayı 725. 351 tutuklama gerçekleşmişti bu sayı Hatay'da 91. Adli kontrol kararı deprem bölgesinde 642, Hatay'da 254. 764 diğer tedbir kararlarından 380'i Hatay. Bu kapsamda 118 müteahhit tutuklandı, bunun 26'sı Hatay'da. 192 yapı sorumlusundan 60'ı Hatay'da. 23 yapı sahibinden 3'ü Hatay'da. Cumhuriyet savcılıklarımız titiz şekilde soruşturmaları devam ettiriyorlar. Dosyalar teknik inceleme için, bilirkişi incelemesi için ilgili üniversitelere gönderilmiş durumda. Dosyaların bilirkişi raporlarının savcılıklara intikal etmesi durumunda da tutukluluk süreçleri de yeniden gözden geçirilmeye devam ediyor. Adaletin en iyi şekilde ortaya çıkacağına, bağımsız, tarafsız yargının en doğru kararı vereceğine inanıyoruz."

Hatay'da hasar gören yerlerde incelemelerde bulunduğunu anlatan Bakan Tunç, deprem bölgesinde görev alanlara teşekkür etti.