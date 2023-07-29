Adalet Bakanı Tunç Hatay'da açıklamalarda bulundu: Depremin ilk anından itibaren sorumlularla ilgili ceza soruşturmaları açıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki incelemelerinin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tunç, deprem soruşturmaları ve davalarına ilişkin, "Depremin ilk anından itibaren sorumlularla ilgili ceza soruşturmaları açıldı, bir kısım kovuşturmalar da açılmaya başlandı. Şu anda büyük ölçüde dosyalar bilirkişi incelemelerinde." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki incelemelerinin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Depremlerin ardından Adalet Bakanlığının kriz merkezi oluşturduğunu hatırlatan Bakan Tunç, deprem bölgelerinde yargıda sürelerin 2 Mayıs'a kadar durdurulduğunu belirterek, şu anda yargıyla ilgili normal sürece geçildiğini söyledi.
Yılmaz Tunç, depremlerde 231 yargı mensubunun hayatını kaybettiğini belirtti.
Deprem bölgesinde 131 yeni mahkeme kurulduğunu aktaran Bakan Tunç, depremlerde 15 adliyenin, 11 cezaevinin ağır hasar gördüğünü anımsattı.
Hatay'da son yıllarda yapılan adalet saraylarının yıkılmadığını ifade eden Tunç, az hasar gören binaların ise kısa sürede onarılarak hizmete alındığını kaydetti.
Bakan Tunç, Hatay'da 248 adliye personeli konutu, Samandağ ilçesinde müstakil adliye binası yapılacağını bildirdi.
"GECİKMEYE NEDEN OLUNMAMASI NOKTASINDA SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"
Deprem soruşturmalarına yönelik de açıklamada bulunan Bakan Tunç, şöyle devam etti:
"Depremin ilk anından itibaren sorumlularla ilgili ceza soruşturmaları açıldı, bir kısım kovuşturmalar da açılmaya başlandı. Şu anda büyük ölçüde dosyalar bilirkişi incelemelerinde. 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, Hatay'da bu sayı 725. 351 tutuklama gerçekleşmişti bu sayı Hatay'da 91. Adli kontrol kararı deprem bölgesinde 642, Hatay'da 254. 764 diğer tedbir kararlarından 380'i Hatay. Bu kapsamda 118 müteahhit tutuklandı, bunun 26'sı Hatay'da. 192 yapı sorumlusundan 60'ı Hatay'da. 23 yapı sahibinden 3'ü Hatay'da. Cumhuriyet savcılıklarımız titiz şekilde soruşturmaları devam ettiriyorlar. Dosyalar teknik inceleme için, bilirkişi incelemesi için ilgili üniversitelere gönderilmiş durumda. Dosyaların bilirkişi raporlarının savcılıklara intikal etmesi durumunda da tutukluluk süreçleri de yeniden gözden geçirilmeye devam ediyor. Adaletin en iyi şekilde ortaya çıkacağına, bağımsız, tarafsız yargının en doğru kararı vereceğine inanıyoruz."
Hatay'da hasar gören yerlerde incelemelerde bulunduğunu anlatan Bakan Tunç, deprem bölgesinde görev alanlara teşekkür etti.
Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığı olarak önümüze çıkacak hukuki süreçlerle ilgili, şu anda devam eden tespit davaları var. Burada bir yoğunlaşma söz konusu. Bunların süratle sonuçlandırılması gerekiyor. Çünkü tespit davalarının neticesine göre hasar gören binaların yıkılıp yıkılmayacağı ortaya çıkacak. Bu süreci de yakından takip ediyoruz. Bir gecikmeye neden olunmaması noktasında da süreci hassasiyetle takip ediyoruz."
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