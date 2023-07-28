Başkan Erdoğan’dan Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi ziyaretinde önemli açıklamalar: 2024’te hizmete girecek

Daha önce doğru düzgün varlık gösteremediğimiz branşlarda hamd olsun artık sporcularımız madalya kazanıyor. Hemen her hafta farklı bir spor dalında sporcu ve takımlarımızdan müjdeli haber alıyoruz. Tokyo'daki başarımızı inşallah Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum.

Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nde ter döken tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum.

(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık.

1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız. Kompleks 24 saat yaşayan bir merkez olarak spora hizmet edecek.