Başkan Erdoğan'dan İDEF'23 kapanış programında önemli açıklamalar: 4.5 milyar dolarla rekor kırdık
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin 4.5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdığını ifade etti.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'in kapanışında sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Fuarımızın açılış törenine video mesaj marifeti ile iştirak etmiştim. Kapanış programında sizlerle bir araya gelmeyi özellikle arzu ettim. Fuara katılmak üzere Türkiye'yi ve güzel İstanbul'umuzu teşrif eden tüm misafirlerimize tekrar hoşgeldiniz diyorum.
Fuarın ülkemiz, firmalarımız ve dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli Savunma Bakanlığı'mızı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'mızı yoğun bir hazırlık sürecinden sonra fuarımızı başarıyla düzenledikleri için ayrıca tebrik ediyorum. Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza ise özellikle teşekkür ediyorum.
Kamu-özel sektör arasındaki yakın işbirliğinin önemini burada bir kez daha gördük. Salı günü başlayan ve dört gün süren fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Dünyanın 81 farklı ülkesi ile birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu. Aynı şekilde fuara 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Fuarımızda 689'u yerli, 772'si yabancı olmak üzere bin 461 firma yer aldı. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere 100 binden ziyaretçiyi ağırlayan IDEF'23 sektöre damgasını vurmayı yine başardı.
Fuar tarihi açısından çok da uzun olmayan 30 yıllık zaman zarfında IDEF sektörün kalbinin attığı küresel bir markaya dönüşmüştür. Türkiye için önemli bir kazanım olan bu gerçeği, katılımcı ve firma sayısının yanı sıra ürünlerimizin genişleyen yelpazesi de teyit ediyor. Türk Savunma Sanayii'nin adeta görücüye çıktığı fuar süresince farklı kategorilerde 200'e yakın sistem ve alt sistemin tanıtımı yapıldı. IDEF'23 iş bağlantıları açısından da hamdolsun oldukça verimli geçti. Şimdiye kadar katılımcı şirketler, yabancı heyetler ve Türk tedarik makamları arasında 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca 4 gün boyunca 120 tanıtım programı, iş birliği protokolü ve sözleşme imza töreni düzenlendi. Bunların haricinde daha pek çok temasa, görüşmeye, iş bağlantısına, irtibat tesisine fuarımız vesile oldu.
IDEF'in başarı çıtasını daha da yükseltmesinden memnuniyet duyuyoruz. Fuarın ülkemize ve sektörümüze yakışır şekilde icrasına destek veren hiçbir kardeşimi gözardı edemeyiz. Ama buraya destek veren kardeşlerime, firmamıza ve kurumumuza şükranlarımı sunuyorum. Elbette IDEF'23 deki başarımızı aldık, Türkiye'nin gurur hanesine yazdık. Ama aynı zamanda bugünden itibaren daha büyük hedeflere yelken açtık. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken 2 senemiz bulunuyor. İnşallah bu süreyi kamusu ve özel sektörü ile en etkin, en verimli şekilde kullanacağız. Başlayıp belli bir aşamaya getirdiğimiz projelere hız vereceğiz. Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip, özgün çözümler geliştireceğiz. Ürün yelpazemizle birlikte rekabet gücümüzü de artıracağız. MOKAP olarak sergilenen ürünlerimizi kullanıma ve satışa hazır hale getireceğiz. Sadece bunlarla kalmayacak, kendi alanında çığır açan, sektöre yön veren ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız. 17. IDEF'in işte bu hedeflerimizi gerçeğe dönüştüreceğimiz bir platform olabilmesi için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız.
Buradaki tüm firmalarımızın adeta bir akıncı ruhu ile işine ve projesine dört elle sarılmasını bekliyorum. Yalan tüccarlarına ve şeamet tellallarına asla kulak asmayacağız. Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki IDEF'i her bakımdan sektörümüz açısından yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz.
Bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak böyle iddialı konuşuyoruz. Savunma sanayii alanında katettiğimiz mesafe bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir. Ülkemizi takip edenler son 21 yılda Türkiye'nin özellikle savunma sanayii alanında yazdığı başarı hikayesinin en yakın şahididir. Kurumlarımız, firmalarımız ve vatandaşlarımız ise bu hikayenin aktörleri olarak sürece tanıklık ettiler. Gerçekten son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık. Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Haksız ve hukuksuz kısıtlamaların muhatabı olduk. Çifte standardın, adaletsizliğin, ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık. Ama bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik, yolumuzdan asla dönmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.
Her zaman şu inançta olduk... Korkaklar zafer anıtı dikemez... İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz. Hamdolsun 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya nice zafere fuarda gururla tanıtılan nice savunma ürününe imza attık.
Tabancayı bize vermediler. Şimdi bize tabancayı vermeyenlere biz şimdiş Canik'in tabancaları veriyoruz. Bize sürekli zorluk çıkardılar, yolumuza sürekli takoz koydular. Bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tamamen tersine çevirdik.
Dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere kadar düşürdük. İnsansız savaş uçağ KIZILELMA ile inşallah bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz.
2002'de sadece 57 firma savunma sanayiinde faaliyet gösteriyordu. Bu rakam bugün 25000. 1 milyar dolar ciro rakamımız 12 milyar doları aştı. Araştırma geliştirme aşamamız 49 milyon dolardan 2 milyar dolara çıktı.
Yetmez daha da artacak. Bundan hiç şüphemiz yok.
TCG ANADOLU VE KAAN AÇIKLAMASI
TCG Anadolu'nun bir üst segmentini yapacağız. Şimdiden siparişler almaya başladık. 3 ay önce hangardan çıkardığımız KAAN'ı inşallah yıl sonunda havada göreceğiz.
Ülkemizin savunma sanayiinde elde ettiği başarı dünyaya örnek oluyor. Savunma sanayiinde elde ettiğimiz yetenek ve başarıları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
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