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Son dakika: DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Amasya'da yakalandı

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Son dakika: DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Amasya’da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahsın Amasya'da yakalandığını açıkladı.

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