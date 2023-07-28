Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan basketbol sohbeti: Şu ana kadar mağlubiyet yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın basketbol üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Hitabı ardından basına fotoğraf veren Başkan Erdoğan, "Ömer (Onan) karşı takımda oynuyor, Hidayet (Türkoğlu) benim takımda oynuyor. Ve şu ana kadar mağlubiyet yok, son maçta da rekor kırdık! Evet çok teşekkür ediyoruz" dedi. İşte gülümseten o anlar…

Giriş Tarihi: 28.07.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 00:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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