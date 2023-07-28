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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan basketbol sohbeti: Şu ana kadar mağlubiyet yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın basketbol üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Hitabı ardından basına fotoğraf veren Başkan Erdoğan, "Ömer (Onan) karşı takımda oynuyor, Hidayet (Türkoğlu) benim takımda oynuyor. Ve şu ana kadar mağlubiyet yok, son maçta da rekor kırdık! Evet çok teşekkür ediyoruz" dedi. İşte gülümseten o anlar…

Giriş Tarihi: 28.07.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 00:44
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan basketbol sohbeti: Şu ana kadar mağlubiyet yok!

Başkan Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın basketbol üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan basketbol sohbeti: Şu ana kadar mağlubiyet yok!

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: 2024 YILINDA AÇILACAK

İncelemeleri sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1,5 yıl önce inşasına başlanan Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ni Mart 2024'te Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan basketbol sohbeti: Şu ana kadar mağlubiyet yok!

Başkan Erdoğan'a, incelemeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan basketbol sohbeti: Şu ana kadar mağlubiyet yok!

"BİZ DE ORADA OYNAYABİLECEK MİYİZ?"

Başkan Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu'na "Biz de kendi maçlarımızı orada oynayabilecek miyiz?" diye sordu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan basketbol sohbeti: Şu ana kadar mağlubiyet yok!

"SİZE AYIRDIK ORAYI"

Hidayet Türkoğlu da "Kesinlikle burada oynayabilirsiniz, size ayırdık orayı." yanıtını verdi.