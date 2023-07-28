Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin’i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti. Görüşmede Başkan Erdoğan, Jin'e Türkiye-Kore işbirliğinin siyasetten enerjiye, savunma sanayiinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini ifade etti ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’u da Türkiye’ye davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan kabulde, Bakan Park'ın Savunma Sanayii Fuarı İDEF'i ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI YOON SUK YEOL'A DAVET
Başkan Erdoğan, görüşmede Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye'ye davet etti.
Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kore işbirliğini siyasetten enerjiye, savunma sanayinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini vurgulayarak, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini kaydetti.
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