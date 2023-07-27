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PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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PKK elebaşlarından Sabri Ok’un yeğeni tutuklandı

Son dakika haberi...Adıyaman merkezli düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni Hüseyin Ok tutuklandı.

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