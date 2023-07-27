CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler: Kiralık medya!

LİME LİME DÖKÜLÜYOR

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: CHP'de demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Tanju Özcan'ın söylediklerini beğenirsiniz beğenmezsiniz ama Tanju Özcan CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha eski bir isimdir. İl başkanlığı yapmıştır CHP'nin geleneğinden geliyor. Bir bayrak açtı bir mücadele başlattı ve başından itibaren de zaten daha önce de disipline verildi en sonunda da ihraçla karşı karşıya kaldı.