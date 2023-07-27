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CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler: Kiralık medya!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

Eren Erdem'in partisinin Halk TV dışında başka kanallarla da anlaşmasının olduğu ve para karşılığı haber yaptırdıklarını itirafının ardından o kanalların hangileri olduğu merak konusu oldu. CHP'nin dava açtığı gazeteci Bahar Feyzan, CHP'nin KRT TV ile de anlaşma yaptığını açıkladı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in partisinin Halk TV dışında başka kanallarla da anlaşmasının olduğu itirafının ardından o kanalların hangileri olduğu büyük bir merak konusu oldu.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

CHP'nin dava açtığı gazeteci Bahar Feyzan, CHP'nin KRT TV ile de anlaşma yaptığını açıkladı.

HANGİ KANALLAR CHP'DEN PARA ALIYOR? | VİDEO İZLE

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

Feyzan, "CHP'nin anlaşma yaptığı diğer kanal KRT TV. Nereden mi biliyorum? Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar buyrun!" ifadelerini kullandı ve kendisine açılan dava dosyasından CHP ile KRT TV ve ANKA Haber Ajansı arasında anlaşma olduğu gösteren metni paylaştı.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

Feyzan, KRT ve ANKA Haber Ajansı'nın CHP'nin eski Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'a ait olduğu iddiasında bulunmuştu.

Özkan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

Böylece CHP ile Halk TV arasında yaşanan kavgaya bugün de KRT katıldı. CHP'nin ücret karşılığında haber yaptırdığı başka hangi kanallar var?

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

Diğer taraftan Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi. Özcan yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun da ihraç edileceğini açıkladı.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

İmamoğlu CHP'den ihraç edilir mi?

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satırbaşları;

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

LİME LİME DÖKÜLÜYOR

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: CHP'de demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Tanju Özcan'ın söylediklerini beğenirsiniz beğenmezsiniz ama Tanju Özcan CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha eski bir isimdir. İl başkanlığı yapmıştır CHP'nin geleneğinden geliyor. Bir bayrak açtı bir mücadele başlattı ve başından itibaren de zaten daha önce de disipline verildi en sonunda da ihraçla karşı karşıya kaldı.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

CHP'nin üstünde bir ihraç ve dışlama tehditi var Sayın Kılıçdaroğlu bunu sürekli olarak yapıyor. Hiçbir şekilde demokrasiyle ilgili olmadığı ortaya çıkıyor. Neresinden tutarsanız tutun lime lime dökülüyor elde kalıyor böyle bir durum var.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

KILIÇDAROĞLU'NUN BOĞAZINDA KALIR

Ekrem İmamoğlu'nu da ihraç edecekler denildiği zaman o biraz zor çünkü İmamoğlu şu anda büyük bir lokma. Sayın Kılıçdaroğlu'nun boğazında kalır onu yutması biraz zordur ama zaman içinde Ekrem İmamoğlu'nu uzaklaştıracak yok edecek ki planı budur. CHP'de farklı bir ses hiçbir zaman tahammül yok.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

MUHALİF MEDYA – SİYASET İLİŞKİSİ

Fondaştan öte bir başka nokta daha ortaya çıktı. Literatüre bir başka ifade daha girdi bence kiralık medya kiralık gazeteciler. Bunların yansıması bugün ortada. Bunlarla ilgili çok ciddi şekilde bir takım problemler ortaya çıkıyor.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

Bu kiralık kalemler daha düne kadar bize söylemediklerini bırakmadılar. Bizim adımız neydi tetikçiydi, saray soytarısıydı, yalakaydı vs. her türlü ahlaki olmayan argümanla karşımıza çıktılar ama şimdi şapka düştü kel görüldü. Kimlerin ne yaptığı kimlerin nasıl davrandığı da ortada.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

FONA GÖRE ÖVÜP GÖMÜYORLAR

Fon ne şekilde geliyorsa o anda onu övebiliyorlar daha sonra da aynı kişiyi mazeretler bularak gömebiliyorlar tabiri caizse. Maalesef bunlar da Türk basınında kalem diye ya da TV ekranlarında yorumcu gazeteci diye karşımıza çıkıyorlar.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

AYLIK ALAN TROLLER VAR

Çok ciddi iddialar var. Şu anda 100 - 150 bin TL aylık alan bir takım trollerden bahsediliyor. Bu troller sürekli olarak bizim karşımızda. Sosyal medyaya girdiğimiz zaman ağza alınmayan ifadeler çok ciddi hakaretler çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALIYOR

Ben bunlarla kendimi bir bile tutmak istemiyorum. Şimdi parayı verenin düdüğü çaldığı bir noktaya geldik. Bence siyasette çok ciddi bir kirlenme var ve odağı da CHP. Oradan kirlilik saçılıyor her tarafa.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

Maalesef mesleğim ayaklar altına alındı. Bu insanlar etik değerleri paspas gibi çiğniyorlar. Eğer bir kirlilik varsa kirlilik bunların çevresindedir. O çevreden de kokular her tarafa doğru yayılıyor. Gazetecilikte böyle bir anlayış, değer yoktur.

CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler

KÜRESEL GÜÇLER ALTINDAN O HALIYI ÇEKİYOR

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen: Bugün daha net görünüyor bu küresel güçler oraya getirdi Kılıçdaroğlu'nu ve hep bir yere doğru götürdü. Ama sanki o küresel güçler Kılıçdaroğlu'nun altından o halıyı çekiyorlar. Büyük seçim başarısızlığı sonrasında onu İmamoğlu ile değiştirmek istiyorlar. Kendi nasıl geldiğini bildiği için kendine karşı hangi mekanizmaların harekete geçtiğini gayet iyi biliyor.

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