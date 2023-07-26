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Başkan Erdoğan'dan Ankara'da üst üste önemli kabuller! Önce Filistin ardından Çin

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Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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Başkan Erdoğan’dan Ankara’da üst üste önemli kabuller! Önce Filistin ardından Çin

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

FİLİSTİN MESELESİ ELE ALINACAK
Görüşmede İsrail'in son dönemde Batı Şeria'da artırdığı baskılar ve Filistin-İsrail çatışmasında 'iki devletli çözüm' meselesinin ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN-ABBAS DÜN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Külliye'deki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Başkan Erdoğan açıklamalarında Filistin'e desteğin devam edeceğini belirterek, "Bölgedeki kalıcı barış iki devletli bir çözümdedir." dedi.

Filistin lideri Abbas ise BM kararlarına dikkat çekerek İsrail'in kurallara uymadığını altını çizdi.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA'DA
Başkan Erdoğan, Abbas ve Heniyye'nin ardından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Başkan Erdoğan'ın Wang Yi'yi kabulüne ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede "Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu" gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde durulduğu ifade edildi.

Başkan Erdoğan'ın, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin Orta Koridor Girişimi'ni uyumlaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusunu dile getirerek, bu maksatla tesis edilen Üst Düzeyli Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını da gerçekleştirmek istediklerini kaydettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi."

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