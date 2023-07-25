Yerli ve milli silahlar IDEF’te görücüye çıkıyor! Savunmanın gözdeleri gösteriye hazır

Toplam 120 bin metrekare alanda gerçekleştirilmesi planlanan fuarda, kara, hava, deniz, uzay savunma sistemleri, ulaşım, lojistik, destek faaliyetleri, levazım malzeme araç ve gereçleri ile her türlü güvenlik hizmetlerine yönelik binlerce ürün sergilenecek. Her iki yılda bir düzenlenen IDEF, 4 gün boyunca katılımcılarına, yerli ve yabancı sektör profesyonelleri, Türk savunma ve güvenlik tedarikinden sorumlu makamlar ve yabancı heyetler ile görüşme fırsatı sağlayacak. Türkiye'nin stratejik savunma sanayi kuruluşlarından olan ROKETSAN'ın Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 23 kapsamında ilk kez sergileyeceği ürünlerini tanıtacağı basın lansmanı dün gerçekleştirdi.