Yerli ve milli silahlar IDEF'te görücüye çıkıyor! Savunmanın gözdeleri gösteriye hazır
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı olan IDEF 16'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 120 bin metrekarelik alanda düzenlenecek olan fuar 4 gün sürecek. Savunma sanayisinin gözde ürünlerinin vitrine çıkacağı fuar, yerli ve yabancı on binlerce kişiyi ağırlayacak.
16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) bugün kapılarını açıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı katkılarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım organizatörlüğünde gerçekleşen IDEF, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluşacak.
Toplam 120 bin metrekare alanda gerçekleştirilmesi planlanan fuarda, kara, hava, deniz, uzay savunma sistemleri, ulaşım, lojistik, destek faaliyetleri, levazım malzeme araç ve gereçleri ile her türlü güvenlik hizmetlerine yönelik binlerce ürün sergilenecek. Her iki yılda bir düzenlenen IDEF, 4 gün boyunca katılımcılarına, yerli ve yabancı sektör profesyonelleri, Türk savunma ve güvenlik tedarikinden sorumlu makamlar ve yabancı heyetler ile görüşme fırsatı sağlayacak. Türkiye'nin stratejik savunma sanayi kuruluşlarından olan ROKETSAN'ın Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 23 kapsamında ilk kez sergileyeceği ürünlerini tanıtacağı basın lansmanı dün gerçekleştirdi.
ROKETSAN'DA YATIRIM YILI
ROKETSAN Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, "6-7 ürünümüz ilk defa bu fuarda görücüye çıkacak. ROKETSAN kapasitesini artırma atılımı içinde. 2024 yılı içinde kapasitesini ikiye katlamış durumda olacak. ROKETSAN bir teknoloji üssü. 2022 yılı itibarıyla 850 milyon dolarlık ciromuz var. Bunun yüzde 32'si ihracat. Hedefimiz önümüzdeki yıl yüzde 50'lere ulaşmak" dedi. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise, IDEF'te UMTAS GM, MAM-L IIR, MAM-T IIR, SİPER, İHA-230, Mobil Hava Savunma Sistemi-BURÇ ve KMCU'nun görücüye çıkacağını söyledi.
SAVUNMA SANAYİMİZ İÇİN ÖNEMLİ ÜRÜNLER FUARDA
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na TEI; tasarladığı, geliştirdiği, ürettiği ve çalıştırdığı yerli ve millî motorlarla katılacak. TEI fuarda; Türkiye'nin en güçlü millî havacılık motoru TEI-TF10000'in birebir ölçekli 'mock-up'ını, Türkiye'nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400'ü, Türkiye'nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'i, Türkiye'nin ilk orta menzilli gemi savar füze motoru TEI-TJ300'ü, turbojet motorları TEI-TJ30, TEI-TJ60, TEITJ90U'yu, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S'yi sergileyecek.
AR-GE ÜRÜNLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Türksat ise Türkiye'nin yerli ve milli anten ailesi olan askeri sınıf PeycOn uydu antenlerini sergileyecek. Türksat'ın sırtta taşınabilir anteni MicrOn ve yeni AR-GE ürünü karasal SOTM anteni TerrON da görücüye çıkacak. ASELSAN da haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini ziyaretçilerle paylaşacak.
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