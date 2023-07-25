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MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2023
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MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde dün silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

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