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Bolu'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2023
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Bolu’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bolu'da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki araziye girerek devrildi. Feci kazada 14 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki araziye girip devrilmeden metrelerce giden yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.30 sıralarında Gerede-Karabük yolunun Yunuslar köyü mevkinde meydana geldi. Gerede yönünden Karabük istikametine giden Özgür Savaş idaresindeki 34 VT 053 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu araziye girerek metrelerce ilerledi. Devrilmeden ilerleyen otobüs yaklaşık 100 metre sonra bağlantı yolunda durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sırasında otobüste bulunan 25 yolcu büyük korku yaşadı.Kazada yaralanan 14 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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