İmamoğlu'nun 'başarısız' siyasi kimliği! Hukukçu Avukat Serkan Toper A Haber'de yorumladı
CHP’de Ekrem İmamoğlu tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan “değişim” adı altında “darbe girişimi” video konferans toplantısının patlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’cu ‘medya operasyonu’ ateşi körüklemişti. Geride bıraktığımız hafta sonu düzenlenen belediye başkanları toplantısı ve Parti Meclisi'nde kaos üstüne kaos yaşanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Başkanlığına aday olmak isteyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasındaki tartışma toplantıya damga vurmuştu. Ekrem İmamoğlu’nun ‘başarısız’ İBB Başkanlığını A Haber’de değerlendiren Hukukçu Avukat Serkan Toper, bomba açıklamalarda bulundu.
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen yaşadığı tarihi hezimet sonrası istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim hareketi başlatmıştı.
İmamoğlu'nun bu tutumu ve 'başarısız' siyasi kimliği, CHP'li birçok isim tarafından kayda değer bir durum olarak değerlendirilmedi.
DARBE TOPLANTISI SONRASI İLK TOKALAŞMA
Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu partideki isimlerle Zoom üzerinden gizli toplantılar düzenlemesi siyaset gündemine bomba gibi düşerken, hafta sonuna Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesi damga vurdu.
"SEN VARSAN BEN YEREL SEÇİMLERDE YOKUM"
Zoom krizi sonrası ilk kez görüşen ikili tokalaşırken, Kılıçdaroğlu'nun karşısında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum" dediği iddia edildi.
"ZOOM TOPLANTISI AHLAKSIZLIKTIR"
Ayrıca bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı.
Kerimoğlu konuşmasında "Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB Başkanlığına adayım." sözleriyle İmamoğlu'na yüklendi.
"BAKIRKÖY'DE SOKAĞA ÇIKAMIYORSUN"
İmamoğlu ise Kerimoğlu'nun sözlerine "Böyle üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum Ahlaksız sensin. Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun." yanıtını verdi.
"PR'DA OLDUKÇA BAŞARILI"
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu ile arasında yaşanan gerginlik sonrası katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na yüklendi.
Kendisine yöneltilen "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." dedi.
"YAPAMADIĞIN CADDE YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"
Kerimoğlu, İmamoğlu ile tartışmasına ilişkin ise,
"Kürsüye davet edilirken İmamoğlu 'En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?' dedi. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan İBB adaylığını isteyen Kerimoğlu, "Partimizde gerek milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, PM üyeliğinin dile getirilmesi çok olağan bir olaydır. Şu anda kongre sürecindeyiz, önümüzdeki günlerde Kurultay olacak. Tüzük değiştiğinde, üyeye dönük bir ön seçim söz konusu olduğunda, İBB başkanlığı için yapılacak bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim." dedi.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Hukukçu Serkan Toper, CHP'de yaşanan parti içi kaos ve makam sevdasına ilişkin yorumlarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'başarısız' siyasetine değinen Toper, kritik açıklamalarda bulundu.
"İMAMOĞLU SADECE CHP İÇİN DEĞİL TÜRK SİYASETİ İÇİN DE PROBLEM"
Toper, "Ekrem İmamoğlu Türk siyaseti için problem sadece CHP için değil. Konjektür yardımı ile bir şeçim kazanıldığında kendisini CHP'nin tüzel kişilerin üzerinde gördü. Kazandığı günden beri kendisini Eş Genel Başkan statüsüne koydu. İl başkanlarına, genel başkan yardımcılarına ve parti disiplinine uymayacak şekilde hal ve tavırlar içine girdi.
"FITRATI KİMSE BENDEN İŞ BEKLEMESİN"
Ekrem İmamoğlu hiç kimseyi dinlemiyor. Kanal İstanbul'dan başlayarak CHP'nin doğal lideriymiş gibi hal ve harekete girdi. İmamoğlu'nun fıtratı bu çalışmadan herkes beni alkışlasın herkes bana övgüler dizsin ama kimse benden iş beklemesin. Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği günden beri tavrı bu. Çok güzel algı siyaseti yapıyor.
Bülent Kerimoğlu ne diyor… Ön seçim yapılacaksa, İBB'ye adayım. Yani İmamoğlu'na senin bu partide sevinen yok demek istiyor. "
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