İmamoğlu’nun ’başarısız’ siyasi kimliği! Hukukçu Avukat Serkan Toper A Haber’de yorumladı

"BAKIRKÖY'DE SOKAĞA ÇIKAMIYORSUN"

İmamoğlu ise Kerimoğlu'nun sözlerine "Böyle üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum Ahlaksız sensin. Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun." yanıtını verdi.

"PR'DA OLDUKÇA BAŞARILI"

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu ile arasında yaşanan gerginlik sonrası katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na yüklendi.

Kendisine yöneltilen "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." dedi.