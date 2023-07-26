26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HAVA DURUMU | Tarihin en sıcak günü olacak! İstanbul için kırmızı alarm: Bu saatlerde sakın çıkmayın | 26-30 Temmuz 2023

HAVA DURUMU | Tarihin en sıcak günü olacak! İstanbul için kırmızı alarm: Bu saatlerde sakın çıkmayın | 26-30 Temmuz 2023

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
ABONE OL
HAVA DURUMU | Tarihin en sıcak günü olacak! İstanbul için kırmızı alarm: Bu saatlerde sakın çıkmayın | 26-30 Temmuz 2023

Son dakika güncel hava durumu ve uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Günlerdir alarm verilen sıcak hava dalgasının yurdu etkisi altına aldığı belirtilirken, Meteorolojiden yapılan uyarılarda özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerinde olacağı bildirildi. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşması beklenirken, megakent tarihinin en sıcak günlerinde birini yaşayacak. Uzmanlar yaptıkları uyarılarda mecbur kalınmadıkça özellikle 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmamasını istedi. 5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği bildirildi. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteorolojinin günlerdir uyarıda bulunduğu sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Bugün başta Marmara bölgesi olmak üzere yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara genelinde ise 8 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün sıcaklıkların 37 dereceyi bulacağı belirtilirken, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi aşacak. En yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar ise sıcaklığın 40,1 dereceyi aşarak İstanbul'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı geçeceğini belirtti.

SICAK HAVA DALGASI TÜM YURTTA ETKİŞİ OLACAK
İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin İstanbul'da ilçe ilçe tahminler yaptığını dile getiren Özgül, ilçe bazında İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının bugün 36 ile 39 civarına çıkabileceğini bildirdi.

MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNDE
Özgül, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ile 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz" dedi.

MEVSİM NORMALLERİNE NE ZAMAN DÖNECEK?
Perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirten Özgül, "Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BU SAAT ARALIĞINDA SAKIN ÇIKMAYIN!
Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtti.



İŞTE METEOROLOJİDEN YAPILAN TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 45°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 36°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE HAVA DURUMU

28 TEMMUZ 2023 CUMA HAVA DURUMU

29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ HAVA DURUMU

30 TEMMUZ 2023 PAZAR HAVA DURUMU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA