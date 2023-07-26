HAVA DURUMU | Tarihin en sıcak günü olacak! İstanbul için kırmızı alarm: Bu saatlerde sakın çıkmayın | 26-30 Temmuz 2023
Son dakika güncel hava durumu ve uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Günlerdir alarm verilen sıcak hava dalgasının yurdu etkisi altına aldığı belirtilirken, Meteorolojiden yapılan uyarılarda özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerinde olacağı bildirildi. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşması beklenirken, megakent tarihinin en sıcak günlerinde birini yaşayacak. Uzmanlar yaptıkları uyarılarda mecbur kalınmadıkça özellikle 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmamasını istedi. 5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği bildirildi. İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteorolojinin günlerdir uyarıda bulunduğu sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Bugün başta Marmara bölgesi olmak üzere yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara genelinde ise 8 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün sıcaklıkların 37 dereceyi bulacağı belirtilirken, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi aşacak. En yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar ise sıcaklığın 40,1 dereceyi aşarak İstanbul'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı geçeceğini belirtti.
SICAK HAVA DALGASI TÜM YURTTA ETKİŞİ OLACAK
İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini kaydetti.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin İstanbul'da ilçe ilçe tahminler yaptığını dile getiren Özgül, ilçe bazında İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının bugün 36 ile 39 civarına çıkabileceğini bildirdi.
MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNDE
Özgül, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ile 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz" dedi.
MEVSİM NORMALLERİNE NE ZAMAN DÖNECEK?
Perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirten Özgül, "Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
BU SAAT ARALIĞINDA SAKIN ÇIKMAYIN!
Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtti.
İŞTE METEOROLOJİDEN YAPILAN TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 36°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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- HAVA DURUMU | Tarihin en sıcak günü olacak! İstanbul için kırmızı alarm: Bu saatlerde sakın çıkmayın | 26-30 Temmuz 2023
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