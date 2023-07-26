HAVA DURUMU | Tarihin en sıcak günü olacak! İstanbul için kırmızı alarm: Bu saatlerde sakın çıkmayın | 26-30 Temmuz 2023

Meteorolojinin günlerdir uyarıda bulunduğu sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Bugün başta Marmara bölgesi olmak üzere yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara genelinde ise 8 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün sıcaklıkların 37 dereceyi bulacağı belirtilirken, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi aşacak. En yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar ise sıcaklığın 40,1 dereceyi aşarak İstanbul'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı geçeceğini belirtti.