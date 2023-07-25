25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çalışma Bakanı Işıkhan’dan "Toplu Sözleşme" açıklaması: Uzlaşmayla sonlandıracağız

Çalışma Bakanı Işıkhan’dan "Toplu Sözleşme" açıklaması: Uzlaşmayla sonlandıracağız

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
ABONE OL
Çalışma Bakanı Işıkhan’dan Toplu Sözleşme açıklaması: Uzlaşmayla sonlandıracağız

Dün Türkiye Kamu-Sen, memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 40, ikinci altı ayında yüzde 30 artış ve ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep etti. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA