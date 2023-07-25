Çalışma Bakanı Işıkhan’dan "Toplu Sözleşme" açıklaması: Uzlaşmayla sonlandıracağız

Giriş Tarihi:
25.07.2023
Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Dün Türkiye Kamu-Sen, memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 40, ikinci altı ayında yüzde 30 artış ve ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep etti. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' dedi.