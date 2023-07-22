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Haberler Galeri Emekli ve memura ek iyileştirme zammı müjdesi! 120 maddelik teklif netleşiyor! Toplu sözleşme, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Emekli ve memura ek iyileştirme zammı müjdesi! 120 maddelik teklif netleşiyor! Toplu sözleşme, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Emekli ve memura yeni ek iyileştirme müjdesi son dakika açıklandı! Yaklaşık milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için tarih verildi. 6 aylık dilimlerde uygulanacak yeni toplu sözleşme zammı belli olacak. 120 maddelik teklif listesiyle masaya oturacak olan Memur, Sen'in taleplerinin ipuçları ise gelmeye başladı. Peki, toplu sözleşme kimleri kapsayacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 09:20
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Emekli ve memura ek iyileştirme zammı müjdesi! 120 maddelik teklif netleşiyor! Toplu sözleşme, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Memur ve memur emeklilerine yeni müjde! Toplu sözleşme süreci o tarihte başlıyor. 120 maddelik teklif listesi masada olacak! 2 yıllık maaş artışlarının yanı sıra memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep de ele alınacak. Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. İşte, haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memura ek iyileştirme zammı müjdesi! 120 maddelik teklif netleşiyor! Toplu sözleşme, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

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Emekli ve memura ek iyileştirme zammı müjdesi! 120 maddelik teklif netleşiyor! Toplu sözleşme, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Toplu sözleşme süreci için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar hem de memur sendikaları hazırlıklara başladı.

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Emekli ve memura ek iyileştirme zammı müjdesi! 120 maddelik teklif netleşiyor! Toplu sözleşme, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

120 TEKLİF MASADA

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nu topladı.

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Emekli ve memura ek iyileştirme zammı müjdesi! 120 maddelik teklif netleşiyor! Toplu sözleşme, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.