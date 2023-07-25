Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...

Toplu Sözleşme teklifi sunuldu. Milyonların gözü kulağu 1 Ağustos tarihinde başlayacak 7. Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde... Kira yardımından bayram ikramiyesine, yardımların güncellenmesine kadar pek çok teklif masaya yatırılacak. Memur kira yardımı için detaylar Memur Sen tarafından raporlandı. Peki, memura kira yardımı ne zaman verilecek? İşte, detaylar...