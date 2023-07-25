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Haberler Galeri Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...

Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...

"Memura kira yardımı ne kadar kaç TL?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri başlıyor. Memurlar ve memur emeklileri için 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde konfederasyonlar tekliflerini hazırladı. Memur kira yardımı hakkında detaylar belli oldu. Peki, Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.07.2023 08:05
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Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...

Toplu Sözleşme teklifi sunuldu. Milyonların gözü kulağu 1 Ağustos tarihinde başlayacak 7. Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde... Kira yardımından bayram ikramiyesine, yardımların güncellenmesine kadar pek çok teklif masaya yatırılacak. Memur kira yardımı için detaylar Memur Sen tarafından raporlandı. Peki, memura kira yardımı ne zaman verilecek? İşte, detaylar...

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Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu 1 Ağustos'ta başlıyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı.

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Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...

MEMUR-SEN % 110 ZAM İSTEDİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurlara ve emeklilere 2 yılda toplam yüzde 110 artış istediklerini söyledi. 2024'teki artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını beklediklerini aktaran Yalçın, "Önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam istiyoruz.

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Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...

2025'te ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış bekliyoruz. En düşük memur maaşı Ocak'ta 29 bin 700 lira olacak" dedi.

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Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...

936 TEKLİF İLETİLDİ

Önceki dönem toplu sözleşmede kazanım olup revize edilen 19, aynen korunan 26 ve yeni sunulan 84 olmak üzere 129 tekliflerinin olduğunu, 11 hizmet kolunda yetkili sendikaların 807 teklifi ile toplamda 936 teklifi ilettiklerini aktaran Yalçın, kamunun haftaya teklif ile gelmesini beklediklerini söyledi.