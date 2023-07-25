HaberlerGaleriMemura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...
Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...
"Memura kira yardımı ne kadar kaç TL?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri başlıyor. Memurlar ve memur emeklileri için 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde konfederasyonlar tekliflerini hazırladı. Memur kira yardımı hakkında detaylar belli oldu. Peki, Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek? İşte, haberin detayları...