Memur ve emekli için yeni zam maratonu! Toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlıyor

EMEKLİLERİN TAMAMININ TOPLU SÖZLEŞMEYE GİRMESİ UYGUN OLABİLİR

Memur-Sen de 120 maddeden fazla bir paketi hazırladı ve Çalışma Bakanlığına sundu. İşte tüm bunların hepsi masaya gelecek. 4 milyondan fazla kamu görevlisi var, 2,5 milyon kamu emeklisi var. Bunları yakından ilgilendiren bir toplu sözleşme süreci olacak. Burada tabi kamu emeklileri için alınacak bazı haklar diğer SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de geçerli olabilir. Onlar toplu sözleşmeye girmiyor ama yeri gelmişken bunu söylemek gerekiyor. Emeklilerin tamamının toplu sözleşmeye girmesi uygun olabilir.