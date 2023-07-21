Memur ve emekli için yeni zam maratonu! Toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlıyor
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor. Memur ve memur emeklisinin gözü 1 Ağustos'ta. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. İşte tüm detaylar…
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme maratonu başlıyor. Peki masada neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Ağustos ayında memurların ve emeklilerin toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Burada yeni bir zam süreci başlayacak. Masada 2 taraf oluyor; kamu iş vereni olarak devlet onu da Çalışma Bakanlığı temsil ediyor. Diğer tarafta ise sendikalar oluyor. En büyük memur konfederasyonu Memur-Sen olduğu için onlar temsil ediyor.
EMEKLİLERİN TAMAMININ TOPLU SÖZLEŞMEYE GİRMESİ UYGUN OLABİLİR
Memur-Sen de 120 maddeden fazla bir paketi hazırladı ve Çalışma Bakanlığına sundu. İşte tüm bunların hepsi masaya gelecek. 4 milyondan fazla kamu görevlisi var, 2,5 milyon kamu emeklisi var. Bunları yakından ilgilendiren bir toplu sözleşme süreci olacak. Burada tabi kamu emeklileri için alınacak bazı haklar diğer SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de geçerli olabilir. Onlar toplu sözleşmeye girmiyor ama yeri gelmişken bunu söylemek gerekiyor. Emeklilerin tamamının toplu sözleşmeye girmesi uygun olabilir.
4 ADET ZAM BELİRLENECEK
20024-2025'te uygulanacak 4 adet zam belirlenecek. Daha sonra onların üstüne enflasyon farkı ekleniyor. Burada çok beklenen bir konu var o da masaya gelecek. Birinci dereceye gelmiş memurların ek göstergelerinin otomatik olarak 3 bin 600'a çıkartılması söz konusu olabilir. Bu seçimden önce beyannamede yer almıştı. Bu karar şu anda mevcut çalışan memurlarla ilgili bir karar olacak.
Memurlara kira yardımı meselesi vardı. O da masada konuşulacak konular arasında yer alıyor. Özellikle büyükşehirlerde memurların kiralarına belli bir oranda kamunun katkı yapması dolayısıyla büyükşehirlerden memur kaçışının önlenmesi söz konusu olacak. Sosyal hakların iyileştirilmesi ve emekli aylığını artıracak teklifler var. Ağustos ayı itibarıyla başlayacak ve 2 yıllık zam maratonunu ortaya koyacak."
MEMUR VE EMEKLİYE YENİ ZAM MARATONU
*4 milyon memur ve 2.5 milyon emekli bekliyor
*2024-2025 yıllarındaki 4 adet zam
*Birinci dereceye 3.600 ek gösterge
*Büyükşehirlerde kira yardımı
*En düşük memur maaşının kamu işçisini geçmesi
*Sosyal hakların iyileştirilmesi
*Emekli aylığını artıracak teklifler
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