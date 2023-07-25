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Son dakika: Yerinde Dönüşüm Projesi başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: İlk temel Malatya'da atılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2023
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Son dakika: Yerinde Dönüşüm Projesi başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: İlk temel Malatya’da atılacak

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, cumartesi günü Yerinde Dönüşüm Projesi'nde ilk temelin Malatya'da atılacağını açıklayarak, "Projeye yapılan başvurular 92 bin 764'e ulaştı. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz" dedi.

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