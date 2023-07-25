Son dakika: Yerinde Dönüşüm Projesi başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: İlk temel Malatya’da atılacak

25 Temmuz 2023, Salı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! 2023 MSB sınıflandırma sonuçları...
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkı ne zaman yatar?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı, indirimi ne zaman başlayacak 2023? Şartları, yaş sınırı... Vergisiz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları!
- Adana'da deprem mi oldu son dakika? 25 Temmuz Adana deprem hangi illerde hissedildi? Kozan, Mersin, Niğde, Gaziantep... AFAD, Kandilli son depremler listesi...
- Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ'den açık artırma ile ucuz konut fırsatı! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL'den...
- Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...
- 2. torba yasada yeni detaylar! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....
- 2023 DGS ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM DGS tercih takvimi...
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...
- TCKN'deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...
- Kısa çalışma ödeneği deprem uzatıldı mı? 2023-2024 depremzede KÇÖ ne kadar süreyle uzatıldı, kaç TL, ne kadar?
- Lise kayıt tarihleri 2023-2024 | MEB Lise kayıtları başladı mı, ne zaman? Gerekli belgeler neler, nasıl yapılır?