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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İlaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60’ı şeklinde bir uygulamamız var biliyorsunuz. Ancak son 2 yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik'' dedi. Detayları A Haber ekibinden Filiz Uçan aktardı.

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