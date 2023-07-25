Bahçeli’den CHP’deki koltuk kavgasına esprili yorum: CHP’de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim!

Katıldığı 13 seçimde kaybetme rekoru kıran Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden istifa sesleri yükselirken, İBB Başkanı İmamoğlu "değişim" süreci adı altında "baba"sına isyan bayrağı açtı ve genel başkanlığa yeşil ışık yaktı.

Bu hamle sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bir açıklama yaparak genel başkanlık yolundaki koltuk yarışında "ben de varım" dedi.