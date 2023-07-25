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Bahçeli’den CHP’deki koltuk kavgasına esprili yorum: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Bahçeli’den CHP’deki koltuk kavgasına esprili yorum: CHP’de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim!

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimet ardından birbirine giren CHP’liler genel başkanlık için koltuk savaşına başladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu tahtından etmek isteyen İmamoğlu’nun “değişim” söylemleri sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa göz kırptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’deki kavgayı esprili bir dille yorumlayarak, “CHP'de sınıf arkadaşım (Kılıçdaroğlu) devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim” ifadelerine yer verdi.

CHP'de tarihi 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde elde edilen yenilgi sonrası ortalık fena karıştı.

Katıldığı 13 seçimde kaybetme rekoru kıran Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden istifa sesleri yükselirken, İBB Başkanı İmamoğlu "değişim" süreci adı altında "baba"sına isyan bayrağı açtı ve genel başkanlığa yeşil ışık yaktı.

Bu hamle sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bir açıklama yaparak genel başkanlık yolundaki koltuk yarışında "ben de varım" dedi.

BAHÇELİ'DEN CHP YORUMU: CHP'DE SINIF ARKADAŞIM DEVAM ETMEZSE EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM

CHP'deki koltuk savaşlarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında değerlendirdi.

Basın mensuplarına konuşan ve genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren MHP lideri Bahçeli, esprili bir dille CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.

"ÖZGÜR BEY KONGRE HAVASINDA KONUŞMUŞ"

Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.

CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI "ZOOM" DARBESİ

Merakla beklenen CHP Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Grup Başkanı Özgür Özel'in yanında beklemişti.

Toplantıyı yöneten Ali Mahir Başarır'ın anonsuyla kürsüye yönelen Kılıçdaroğlu alkışlarla kürsüye çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL DE ALKIŞLADI

Kılıçdardoğlu'nu ayakta alkışlayanlar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in olması dikkat çekti.

Öyle ki Özel, Ekrem İmamoğlu'nun "Zoom cuntası" içinde yer alarak Kılıçdaroğlu'na karşı kurulan paralel CHP içerisinde yer almıştı.

İKİYÜZLÜ TAVIR

Özgür Özel'in bu tavrı ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

Özel Zoom cuntasının ifşa olmasının ardından el yükselterek Genel Merkeze mesaj göndermişti.

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