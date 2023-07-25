Bahçeli’den CHP’deki koltuk kavgasına esprili yorum: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim!
14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimet ardından birbirine giren CHP’liler genel başkanlık için koltuk savaşına başladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu tahtından etmek isteyen İmamoğlu’nun “değişim” söylemleri sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa göz kırptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’deki kavgayı esprili bir dille yorumlayarak, “CHP'de sınıf arkadaşım (Kılıçdaroğlu) devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim” ifadelerine yer verdi.
CHP'de tarihi 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde elde edilen yenilgi sonrası ortalık fena karıştı.
Katıldığı 13 seçimde kaybetme rekoru kıran Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden istifa sesleri yükselirken, İBB Başkanı İmamoğlu "değişim" süreci adı altında "baba"sına isyan bayrağı açtı ve genel başkanlığa yeşil ışık yaktı.
Bu hamle sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bir açıklama yaparak genel başkanlık yolundaki koltuk yarışında "ben de varım" dedi.
BAHÇELİ'DEN CHP YORUMU: CHP'DE SINIF ARKADAŞIM DEVAM ETMEZSE EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM
CHP'deki koltuk savaşlarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında değerlendirdi.
Basın mensuplarına konuşan ve genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren MHP lideri Bahçeli, esprili bir dille CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.
"ÖZGÜR BEY KONGRE HAVASINDA KONUŞMUŞ"
Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.
CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI "ZOOM" DARBESİ
Merakla beklenen CHP Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Grup Başkanı Özgür Özel'in yanında beklemişti.
Toplantıyı yöneten Ali Mahir Başarır'ın anonsuyla kürsüye yönelen Kılıçdaroğlu alkışlarla kürsüye çıktı.
ÖZGÜR ÖZEL DE ALKIŞLADI
Kılıçdardoğlu'nu ayakta alkışlayanlar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in olması dikkat çekti.
Öyle ki Özel, Ekrem İmamoğlu'nun "Zoom cuntası" içinde yer alarak Kılıçdaroğlu'na karşı kurulan paralel CHP içerisinde yer almıştı.
İKİYÜZLÜ TAVIR
Özgür Özel'in bu tavrı ikiyüzlülük olarak yorumlandı.
Özel Zoom cuntasının ifşa olmasının ardından el yükselterek Genel Merkeze mesaj göndermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT'li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008'den önce...
- Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...
- SGK 7440 yapılandırma son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?
- Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!
- SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…
- 2024 yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- LGS 2. TERCİH EKRANI | LGS 2. tercih nasıl yapılır? MEB lise 1. nakil yerleştirmeye esas nakil işlemleri...
- 40-45 dereceye yükselecek! Meteoroloji 2 gün için uyardı! Kavurucu sıcaklar devam edecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara'daki deprem İstanbul'da...
- Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! 2023 MSB sınıflandırma sonuçları...
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkı ne zaman yatar?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı, indirimi ne zaman başlayacak 2023? Şartları, yaş sınırı... Vergisiz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları!