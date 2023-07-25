Özgür Özel saf mı değiştirdi? Arkasından iş çevirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı
Seçimler sonrası karışan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 12. yenilgisine rağmen koltuktan kalkmamakta ısrar ediyor. Sert eleştirilere ve parti için muhalefete rağmen direnen Kılıçdaroğlu, bugün yapılan CHP Grup Toplantısına alkışlar eşliğinde çıktı. Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayanlar arasında ifşa olan parti içi darbe toplantısının yıldızlarından olan Özgür Özel'in de yer alması dikkat çekti.
Değişim sancıları çeken CHP'de ortalık yangın yeri... Son olarak koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için Zoom cuntası kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
İfşanın ardından geçtiğimiz hafta sonu tekrar retleşen iki isim birbirini ağır sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu Ekremci Halk TV'ye neşter vurarak maddi desteği kesti.
Kemal Kılıçdaroğlu "Geçmişi temiz biri olsa görevi bırakırım" diyerek kendisine bayrak açanları 'şaibeli' ilan etti.
KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINA KATILDI
Koltuktan kalkmaya niyeti olmayan Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Grup Toplantısını düzenlendi.
İSTİFASI İSTENEN KILIÇDAROĞLU'NU AYAKTA ALKIŞLADILAR
Merakla beklenen toplantıda Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Grup Başkanı Özgür Özel'in yanında bekledi.
ÖZGÜR ÖZEL DE ALKIŞLADI
Toplantıyı yöneten Ali Mahir Başarır'ın anonsuyla kürsüye yönelen Kılıçdaroğlu alkışlarla kürsüye çıktı. Kılıçdardoğlu'nu ayakta alkışlayanlar arasında CHP Grupbaşkanı Özgür Özel'in olması dikkat çekti. Öyle ki özel Ekrem İmamoğlu'nun "Zoom cuntası" içinde yer alarak Kılıçdaroğlu'na karşı kurulan paralel CHP içerisinde yer almıştı...
İKİYÜZLÜ TAVIR
Özgür Özel'in bu tavrı ikiyüzlülük olarak yorumlandı. Özel Zoom cuntasının ifşa olmasının ardından el yükselterek Genel Merkeze mesaj göndermişti.
ZOOM CUNTASI VE ÖZEL'İN DEĞİŞİM ÇIKIŞI
Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için uğraşan Ekrem İmamoğlu CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de anlaşıldı.
İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?
İşte o isimler:
"Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın toplantıda yer alması 'en büyük ihanet' olarak görüldü.
"BU GEMİNİN KAPTANI KILIÇDAROĞLU" RESTİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak toplantı sonrası yaptığı ilk açıklamada İmamoğlu ve diğer değişim ekibinin yaptıkları paralel toplantıyı doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu geminin kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu" resti çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP, gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de 'Genel merkezin haberi var mıydı?' şeklinde bir soru vardı; hayır haberimiz yoktu."
RESTİ ÇEKTİ, GENEL MERKEZİ VE KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Öztrak'ın konuşması sonrası yaptığı açıklama ile CHP'ye rest çekmişti. Özel, "Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna ilan ederim" dedi.
İsyan bayrağı açan Özel, "Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz" şeklinde konuştu. Özgür Özel daha önce de "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım" diyerek genel başkanlığa resmen talip olmuştu.
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