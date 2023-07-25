Özgür Özel saf mı değiştirdi? Arkasından iş çevirdiği Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışladı

Değişim sancıları çeken CHP'de ortalık yangın yeri... Son olarak koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için Zoom cuntası kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

İfşanın ardından geçtiğimiz hafta sonu tekrar retleşen iki isim birbirini ağır sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu Ekremci Halk TV'ye neşter vurarak maddi desteği kesti.

Kemal Kılıçdaroğlu "Geçmişi temiz biri olsa görevi bırakırım" diyerek kendisine bayrak açanları 'şaibeli' ilan etti.