Halk TV ile fona bağladığını görmezden geldi pişkince "basın özgürlüğü yok" dedi! Kemal Kılıçdaroğlu yine vatandaşın aklıyla alay etti

HALK TV İLE CHP ARASINDAKİ 'GİZLİ ANLAŞMA' FESHEDİLDİ

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta hezimete uğrayan CHP'de ortalık karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlıktan istifa etmezken, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Bülent Tezcan, Engin Altay, Tekin Bingöl ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin başını çektiği değişim grubu harekete geçti. Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için bütün hamleleri yaparken, kendisini eleştiren Halk TV'ye de faturayı kesti.

Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile dümeni Ekrem İmamoğlu ve değişim grubuna kıran Halk TV ile yapılan gizli propaganda anlaşması CHP tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Feshedilen anlaşma CHP ile Halk TV arasındaki fondaş ilişkiyi gözler önüne serdi.