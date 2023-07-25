Halk TV ile fona bağladığını görmezden geldi pişkince "basın özgürlüğü yok" dedi! Kemal Kılıçdaroğlu yine vatandaşın aklıyla alay etti
CHP ile Halk TV arasında yapılan protokol parti tarafından feshedildi. Seçimlerin ardından yaşanan hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta yerden yere vurarak "değişim" yanlısı Ekrem İmamoğlu cephesine yakın haberler yapan Halk TV ile yapılan protokol, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile sonlandırıldı. CHP ile Halk TV arasındaki medya etiğine aykırı anlaşmanın yankıları devam ederken, Kılıçdaroğlu'ndan "basın özgürlüğü" ile ilgili bir çıkış geldi. CHP propagandası yapması ve kendisini desteklemesi için Halk TV ile anlaşma yapan Kılıçdaroğlu'nun 'basın özgürlüğü' çıkışı yapması komik bulundu.
CHP sık sık basın özgürlüğü ve bağımsız medya vurgusu yapıyor. Ancak son gelişmeler CHP'nin söylemleri ve eylemlerinin aynı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu propagandası yapmakta sınır tanımayan Halk TV, seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye başlayınca CHP ile Halk TV arasında yapılan gizli sözleşme feshedildi. CHP'nin, propaganda yaptırmak, iktidar karşıtı gündem oluşturmak için Halk TV'ye düzenli ödeme yaptığı resmiyet kazanırken gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, etik dışı sözleşmeyi görmezden geldi, basın özgürlüğü çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu, "24 Temmuz, basında sansürün kaldırılmasının 115'inci yılıydı. Medyada engellemeler var, doğru haberler de engelleniyor. Medyada özgürlüğün olmadığını görüyoruz." şeklinde vatandaşla dalga geçercesine ifadeler kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN VATANDAŞIN AKLIYLA ALAY EDEN SÖZLER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ile yaptıkları propaganda sözleşmesini görmezden gelerek basın özgürlüğü söylemlerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı. Kılıçdaroğlu, 115 yıl önce sansürün kaldırıldığını belirterek, "Tutuklu gazetecilerimiz var. Medya üzerindeki baskıları görüyoruz. Medyaya engellemeler var. Doğru haberler de var, bunlar da engelleniyor. Medyada özgürlüğün olmadığını görüyoruz." dedi.
HALK TV İLE CHP ARASINDAKİ 'GİZLİ ANLAŞMA' FESHEDİLDİ
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta hezimete uğrayan CHP'de ortalık karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlıktan istifa etmezken, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Bülent Tezcan, Engin Altay, Tekin Bingöl ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin başını çektiği değişim grubu harekete geçti. Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için bütün hamleleri yaparken, kendisini eleştiren Halk TV'ye de faturayı kesti.
Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile dümeni Ekrem İmamoğlu ve değişim grubuna kıran Halk TV ile yapılan gizli propaganda anlaşması CHP tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Feshedilen anlaşma CHP ile Halk TV arasındaki fondaş ilişkiyi gözler önüne serdi.
CAFER MAHİROĞLU, SÖZLEŞMEYİ YENİLEMEK İÇİN ADETA YALVARDI
CHP'nin taahhütleri ile Halk TV'yi aldığı ve oradan gelen paraya bel bağladığı anlaşılan Halk TV, sözleşmenin feshedilmesi ile neye uğradığını şaşırdı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Halk TV kanalının sahibi Cafer Mahiroğlu adeta yalvardı.
Mahiroğlu şu ifadeleri kullandı:
Sayın Genel Başkan, kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcınızın aldığı Halk TV'ye sansür ve ambargo kararı, Görkemli Hatıralar yayınından sadece birkaç saat önce 'tebliğ edildi'. Bu ani ve zorlayıcı karar nedeniyle, 3 saatlik program 45 derecelik Antalya sıcağında, güneş altında yapıldı. Kararının altında sizin imzanız olduğu haberlerini bazı basın kuruluşlarının yayınlarında okuyoruz. Bugün 24 Temmuz, sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü. Özgür basın açısından bu simge günde soruyorum, bu haberler doğru mu? Cumhuriyet'le yaşıt CHP'nin 100 yıllık kurumsal hafızası, kurucu felsefesi ve kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ile uyuşmayan bu yasakçı ve sansürcü karara imza atmayacağınızı bilecek kadar sizi tanıdığımı zannediyorum.
Sadece siz değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan hiçbir genel başkanın böyle bir karara imza atmayacağını da bilirim. Çünkü ben de o okulda yetişmiş biriyim. CHP kültürü, yasakçı, sansürcü zihniyete geçit vermez, bu zihniyet CHP bünyesinde barınamaz. Yetişkinlik evresine ulaşamamış bir ergen aklının CHP'ye ihanet etmesine, kurumsal kimliği aşındırmasına lütfen izin vermeyin. Size Halk TV adına değil, CHP'nin 100 yıllık hafızası adına çağrı yapıyorum. CHP'yi böyle bir kara lekeyle baş başa bırakmayın. Halk TV'nin geçmişi, ideali, hedefi bellidir. Yeri Gezi Direnişi'nden bu yana halkın, haklının, hak mücadelesinin, özgürlüklerin, demokrasinin yanıdır. Biz hiçbir sansürü kabul etmedik; etmeyiz de. Ödediğimiz ağır bedellere rağmen geri adım atmadığımız bu mücadelemiz salt kendimiz için de değildir. Bu, milyonlarla birlikte ortak Türkiye hayalimizdir. Siz "Adalet" çağrısıyla 420 kilometre yol yürüdünüz, yanınızda tıpkı sizin gibi özgür, adil bir Türkiye isteyen milyonlar vardı. Bu birlikteliğe gölge düşürmeyin. Çağrımızı lütfen dikkate alın ve Halk TV'ye uygulanan bu sansürden vazgeçilmesini sağlayın. Ne ülkeye, ne de CHP kimliğine bu kara lekenin sürülmesine izin vermeyin.
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