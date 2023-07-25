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Son dakika: HSK'dan Yargıtaya 6 yeni üye

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Son dakika: HSK’dan Yargıtaya 6 yeni üye

Son dakika... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaya 6 yeni üye seçildi. İşte seçilen yeni isimler...

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