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Bahçeli’den CHP’deki koltuk kavgasına esprili yorum: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim!

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Giriş: 25.07.2023 20:42
14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimet ardından birbirine giren CHP’liler genel başkanlık için koltuk savaşına başladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu tahtından etmek isteyen İmamoğlu’nun “değişim” söylemleri sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa göz kırptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’deki kavgayı esprili bir dille yorumlayarak, “CHP'de sınıf arkadaşım (Kılıçdaroğlu) devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim” ifadelerine yer verdi.
CHP’deki kavgaya esprili yorum
CHP’deki kavgaya esprili yorum
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