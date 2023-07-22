CHP'de İBB koltuğuna yeni talip! Belediye başkanları toplantısında büyük kaos! O isim adaylığını duyurdu...
CHP’de seçim hezimeti bir sürü parti içi kaosu beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki bazı isimlerle düzenlediği ‘darbe toplantısı’ gündeme bomba gibi düşmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında bu durumu "Etik açıdan doğru bulmadım" şeklinde değerlendirse de intikam için kolları sıvadı. CHP’de bugün gerçekleştirilen kaos dolu belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışma yaşandı. CHP’li Yarkadaş, Kerimoğlu’nun konuşması sırasında Kılıçdaroğlu’na dönerek, ‘Sayın Genel Başkanım, ben İBB Başkanlığı’na adayım, adaylığımı buradan açıklamak istiyorum’ dediğini açıkladı.
CHP'de seçimlerde yaşanan ağır hezimet sonrası istifaya yanaşmayan ve 'mücadeleye devam' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketi parti içini karıştırdı.
İMAMOĞLU'NUN 'DARBE' TOPLANTISI
Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen bazı isimlerinin de katıldığı ve adeta Kılıçdaroğlu'na darbe yapmayı planladığı toplantı siyaset gündemine bomba gibi düştü.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
BABA-OĞUL İHANET SONRASI İLK KEZ YÜZ YÜZE
Bu gelişme sonrası gözler bugün düzenlenecek olan toplantıya çevrilmişti. CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.
TEPKİLERİN ODAĞI: İMAMOĞLU
Gergin bir havada geçen toplantı öncesi ikili tokalaşırken, Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada bazı başkanlar kendisine tepki gösterdi.
KENDİSİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe planlayan İmamoğlu'na karşı eleştiriler yükselirken İmamoğlu kendisini "Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim" sözleriyle savundu.
"SENDE PARTİ RUHU YOK, DAHA YENİSİN"
Yalçın Bayer, İmamoğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile de bir tartışma yaşadığını belirterek şunları kaydetti: "CHP belediye başkanları toplantısında bir vaka daha. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile sert bir şekilde tartışmışlar. 'Sende parti ruhu yok, daha sen yenisin' demiş Kerimoğlu. CHP'ye yazık, büyük abiler duruma hemen müdahale etmeli.."
CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında, bugün gerçekleşen CHP belediye başkanları toplantısına ilişkin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gergin yaşandığını açıkladı.
"İBB BAŞKANLIĞI'NA ADAYIM"
Yarkadaş, "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na 'Sayın Genel Başkanım, İstanbul'da bir başarı yakaladık, bu başarıyı 2024 yerel seçimlerinde de sürdürmek zorundayız, ben İBB Başkanlığı'na adayım, adaylığımı buradan açıklamak istiyorum' diyor."
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