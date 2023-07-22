CHP’de İBB koltuğuna yeni talip! Belediye başkanları toplantısında büyük kaos! O isim adaylığını duyurdu...

TEPKİLERİN ODAĞI: İMAMOĞLU

Gergin bir havada geçen toplantı öncesi ikili tokalaşırken, Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada bazı başkanlar kendisine tepki gösterdi.

KENDİSİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe planlayan İmamoğlu'na karşı eleştiriler yükselirken İmamoğlu kendisini "Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim" sözleriyle savundu.

"SENDE PARTİ RUHU YOK, DAHA YENİSİN"

Yalçın Bayer, İmamoğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile de bir tartışma yaşadığını belirterek şunları kaydetti: "CHP belediye başkanları toplantısında bir vaka daha. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile sert bir şekilde tartışmışlar. 'Sende parti ruhu yok, daha sen yenisin' demiş Kerimoğlu. CHP'ye yazık, büyük abiler duruma hemen müdahale etmeli.."

CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında, bugün gerçekleşen CHP belediye başkanları toplantısına ilişkin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gergin yaşandığını açıkladı.

"İBB BAŞKANLIĞI'NA ADAYIM"

Yarkadaş, "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na 'Sayın Genel Başkanım, İstanbul'da bir başarı yakaladık, bu başarıyı 2024 yerel seçimlerinde de sürdürmek zorundayız, ben İBB Başkanlığı'na adayım, adaylığımı buradan açıklamak istiyorum' diyor."