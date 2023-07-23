Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na sert vurdu: Mezarlıklar vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle dolu
14-28 Mayıs seçimlerinde büyük yara alan CHP, tarihinin en zorlu sürecini yaşıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan “değişim” kavgası katlanarak büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla görüşmesinin perde arkasına dair çarpıcı bilgiler kulislere sızdı. 4 saat süren toplantıda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan söz düellosunun ayrıntılarını eski CHP’li Barış Yarkadaş anlattı. Kılıçdaroğlu'nun "Sen varsan ben yokum" demeye getiren İmamoğlu’na "geçmişi temiz biri olursa görevi bırakırım" diyerek çok tartışılacak bir yanıtı verdiğini söyledi. Karşılıklı restleşmeler sahne olan toplantıda İmamoğlu, "Hiçbir partide kimse vazgeçilmez değil" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Bu bir Britanya sözüdür. Britanya mezarlıkları vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle doludur" sözleriyle resti çekti. "CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur" diyen Kılıçdaroğlu, zoom cuntasına kalkışan İmamoğlu'na 'yerin belediye, haddini hududunu bil' ayarı da verdi. Kılıçdaroğlu bugün de Parti Meclisi'ni yani A Takımı’nı topladı. İmamoğlu’nun gizli toplantısına katılan kurmayları ile yüzleşti.
14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP'de ortalık adeta yangın yerine döndü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir başkaldırı ile ortaya attığı değişim söylemleri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir hayli kızdırdı.
Bu hamle büyük yankı uyandıran bir darbe de CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.
Özcan, Bolu'dan Ankara'daki genel merkeze uzun soluklu bir yürüyüş gerçekleştirerek "adalet" ve "değişim" söylemleri ile Kılıçdaroğlu'na seslendi. Özcan'ın bir de hediyesi vardı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na.
Özcan seslendiği otobüs üzerinden sandalye fırlattı ve koltuğa yapışan Genel Başkanı'na oradan ayrıl mesajını verdi.
Yaşananlar bununla da kalmadı. İmamoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve gündem "gizli zoom" toplantısına evrildi.
Diktatörlükle suçlanan Kılıçdaroğlu, bu kez en yakınları tarafından yani "A Takımı"nca büyük satışa uğradı.
Parti içi muhalefet bu toplantı ile ifşa oldu ve Kılıçdaoğlu bu darbe girişimi nitelikli kalkışmayı etik bulmadığını söylereyken gece patlayan bu bomba videoyu sabah gelen bir mesajla gördüğünü ve tamamını izlemediğini öne sürdü.
Tüm bu ibret dolu yaşanan skandal olaylar kamuoyu ve CHP'li seçmende büyük bir şoka neden oldu.
KİM NE DEDİ? 'DEĞİŞİMCİLER'İN "SIZINTI" AÇIKLAMALARI!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Buna benzer 200'e yakın toplantı yaptık, 'ihanet' demek ayıp.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Videoda utanılacak bir şey yok.
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay: Sızdıranların kim olduğunu biliyorum.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Dumanla mı haberleşecektik?
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan: Bir endişemiz yok.
CHP PM Üyesi- Eski Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek: Şu anda bir değerlendirme yapmayayım.
Onursal Adıgüzel: Casusluk, ahlaksızca kaydetmişler.
KILIÇDAROĞLU: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.
KILIÇDAROĞLU İLE İMAMOĞLU ARASINDA "ZOOM DARBESİ" ARDINDAN YÜZ YÜZE İLK GÖRÜŞME
Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. 22 Temmuz'da CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan İmamoğlu, internete sızan değişim toplantısını Kılıçdaroğlu'nun önünde savundu. Kılıçdaroğlu'nun aksine bu toplantının "etik" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, partinin geleceğini konuşmanın etik dışı bir yönü bulunmadığını öne sürdü.
İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: SEN VARSAN BEN YOKUM
İmamoğlu - Kılıçdaroğlu atışmasına sahne olan toplantıda CHP'li İBB Başkanı'nın "Hiçbir partide kimse vazgeçilmez değil. Siz genel başkanlığa devam edersiniz yerel seçimlerde ben yokum" dediği iddia edildi.
"GEÇMİŞİ KİRLİ OLMAYAN BİRİNİ BULDUĞUM VAKİT GÖREVİ DEVREDECEĞİM"
CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş konuya ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" demesi üzerine CHP liderinin de bu sözlere karşılık "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını verdiğini söyledi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 'hiç kimse vazgeçilmez değildir' çıkışına da üst perdeden sert bir cevap verdi.
"HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR" DİYEN İMAMOĞLU'NA "MEZARLIKLAR VAZGEÇİLMEZLERLE DOLU" YANITI
CHP'li Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkanımız 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir' diye bir söz kullandı, o söz bir düşünüre aittir, 'Herkes değerlidir ama hiç kimse vazgeçilmez değildir, mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur' Eğer böyle olmasaydı dünya tarihi dururdu insanlıkta bir aşama kaydedemezdi" dediğini aktardı.
Gazeteci Zafer Şahin de "Bu kavgada ayrılık kaçınılmaz görünüyor" diyerek Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu düelllosuna dikkat çekti.
Şahin, CHP Belediye Başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun "Hiç kimse vazgeçilmez değildir" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Bu bir Britanya sözüdür. Britanya mezarlıkları vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle doludur" yanıtını verdiğini söyledi.
CUNTACI EKREM'E 'SENİN YERİN İSTANBUL, HADDİNİ BİL' MESAJI
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'senin yerin İstanbul, otur oturduğun yere. Haddini hududunu bil' mesajı gönderdi.
Kendisine yöneltilen "İmamoğlu'na kırgın mısınız? "Oğlum Ekrem" demiştiniz İmamoğlu'ndan bu hareketi bekliyor muydunuz? Tekrar İstanbul'a aday gösterecek misiniz? Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybederseniz istifa eder misiniz? Sayın İmamoğlu, gündeme taşıdığı değişim tartışmalarıyla ilgili bir internet sitesi de oluşturdu. Bunun için bir yorumunuz olur mu?" sorularını yanıtlayan Bay Bay Kemal, şu ifadeleri kullandı;
"İBB İÇİN ARAYIMIZ YOK, ADAYIMIZ İMAMOĞLU"
Sayın İmamoğlu'na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu'nun aday olarak ismi açıklandığında, "Nereden buldunuz bu ismi?" diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul'u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur.
Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu'nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum.
"CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoom cuntasına kalkışan Ekrem İmamoğlu'na 'yerin belediye, haddini hududunu bil' ayarı vermesi dikkatlerden kaçmadı.
KILIÇDAROĞLU: 10 CEPHEDE YARA ALSAM DA MÜCADELEYİ BIRAKMAM
Bay Bay Kemal, mücadeleyi bırakmayacağını da açık açık ilan etti. Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" dedi.
"HERKES ETEĞİNDEKİ TAŞI DÖKTÜ, İMAMOĞLU İÇİN SONUN BAŞLANGICI"
Toplantıyı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür perde arkasında yaşananları yazdı.
Övür, "Kılıçdaroğlu sadece İmamoğlu'nu değil Oğuz Kaan Salıcı'yı da hedef almış ve "Bazı arkadaşlar örgüt içinde örgüt kurmuşlar" diyerek ağır eleştirmiş. Son sözü toplantıyı yakından izleyen bir CHP'liye bırakıyorum: "Toplantıda herkes eteğindeki taşı dökmüş. İyi de olmuş. İmamoğlu için sonun başlangıcı bu. Parti kurmaya kalkarsa da kimse arkasından gitmez. Ben büyük bir partiden ayrılanların nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını bilen biriyim. O da boyunun ölçüsünü alır."" ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün 23 Temmuz tarihli o yazısı:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP'li bütün belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda kurultay süreci ve yeni döneme ilişkin politikalar tartışılacaktı. Ama hepsinden önemlisi bu toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yüzleşmeydi.
Bu merak ediliyordu; çünkü son günlere damgasını vuran "ihanet" kaseti nedeniyle ilk kez bu ikili bir araya geliyordu.
İpler kopacak, kılıçlar çekilecek miydi yoksa ikiliden biri geri adım mı atacaktı?
Beklenen oldu ve hem ipler koptu hem de kılıçlar kınından çıkarıldı.
Dün öğleden sonra CHP kulisleri bu ikili arasında yaşanan meydan okumalarla çalkalandı. Tabii çok ilginç başka gerilimler de oldu. Ama önce İmamoğlu'nun şu çıkışına bakalım.
Kulislerde konuşulduğuna göre İmamoğlu önce Zoom toplantısına atıfta bulunarak şöyle bir tespit yapmış:
"Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi o toplantıda söylemedim. Arkadan dolaşma değildi. Ben bir seçim daha 2. parti olmayı kabul etmiyorum. Ben yenilmem, ikinci olamam. Ben Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip, kurumsal organizasyon yapan belediyesini yönetiyorum. Size 4 defa geldim. Değişim önerilerimi yazdım, kayda aldım. Kamuoyuyla da paylaşacağım."
Bu arada kulislerde "Hiçbir partide kimse vazgeçilmez değil. Siz genel başkanlığa devam edersiniz yerel seçimlerde ben yokum" gibi bir çıkış yaptığı da konuşuldu.
Bunun üzerine Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın devreye girip, "Konuşmanızı toparlayın" deyince, İmamoğlu sert bir cevap vermiş:
"Toparlayamam, dinleyeceksiniz..."
İmamoğlu'nun bu konuşmasına en sert tepki ise İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'ndan gelmiş. Kerimoğlu, İmamoğlu'nu hedef alarak adeta meydan okumuş:
"Sizin parti bilinciniz yok. Bunu biliyorum. Başına büyük koyunca kimse büyük olmuyor. Mevkidaşlarınıza talimat yağdırmak ahlaksızlıktır. Kimse vazgeçilmez değildir. Önseçim olursa İstanbul Büyükşehir'e ben de adayım."
İmamoğlu bir kez daha devreye giriyor, söz istiyor ve Ahmet Akın'a, "Hani en son ben konuşacaktım" diyor. Konuşamayınca da dönüp Kerimoğlu'na sesleniyor: "Terbiyesiz, seninle her yerde görüşeceğiz."
Kerimoğlu da "O sözü size iade ediyorum. Nerede ne zaman istersen görüşürüz" cevabını veriyor.
Eskişehir'in tecrübeli belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen ise kurultayın yerel seçim sonrasına bırakılmasını istemiş.
Söz sırası Kılıçdaroğlu'na geldiğinde, kendinden emin ve ciddiye almayan bir havada ama sert konuşmuş:
"Bazı görüşmeler özeldir, açıklanamaz. Gelip bana isim önerdiniz. Ben de Gökhan Günaydın'ı grup başkanvekili yazdım. MYK üyeleri benim çalışma arkadaşlarımdır. Kimsenin adamı değildir. CHP Genel Başkanlığı zor bir iştir. Geçmişi ve geleceği temiz birini bulun, hemen görevi bırakmaya hazırım. Sizin göreviniz sadece yerel yöneticilik. Siz her partiliye hizmet veriyorsunuz, önce onları kazanın. Ayrıca kimleri satın aldığınız, neleri yazdırdığınız, kapalı kapılar ardında toplanıp basına neleri sızdırdığınız dahil her şeyi biliyorum."
Kılıçdaroğlu sadece İmamoğlu'nu değil Oğuz Kaan Salıcı'yı da hedef almış ve "Bazı arkadaşlar örgüt içinde örgüt kurmuşlar" diyerek ağır eleştirmiş.
Son sözü toplantıyı yakından izleyen bir CHP'liye bırakıyorum:
"Toplantıda herkes eteğindeki taşı dökmüş. İyi de olmuş. İmamoğlu için sonun başlangıcı bu. Parti kurmaya kalkarsa da kimse arkasından gitmez. Ben büyük bir partiden ayrılanların nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını bilen biriyim. O da boyunun ölçüsünü alır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3, 2, 1 süreniz başladı! 69 sayısıyla dolu resimde 96'yı bulabilir misin? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir!
- 2023 MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI | LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır, şartları neler?
- LGS 1. ve 2. nakil takvimi | 2023 MEB LGS nakilleri ne zaman başlayacak? Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
- KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?
- KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?
- KPSS Lisans sınav yorumları 2023 | Twitter Kolay mıydı, zor muydu? GY-GK Sözel-Sayısal Türkçe, Matematik, Tarih...
- 2023-2024 Adli tatil bitiş tarihi | Adli tatil ne zaman başladı, bitecek? Hangi davalar devam ediyor?
- 2. torba yasa ile 2'si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur'luya 25 eksi 5'le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...
- Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR'lunun her ay cebine en az...
- KPSS Lisans PUAN HESAPLAMA 2023 | KPSS'de 4 yanlış 1 doğru var mı? Cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
- KPSS 2023 GY-GK oturum saatleri-süreleri | KPSS Lisans en erken saat kaçta çıkılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- KPSS Lisans bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Sınav süresi kaç dakika, kaç soru? 2023 GY, GK ÖSYM takvimi