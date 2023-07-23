Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na sert vurdu: Mezarlıklar vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle dolu

CUNTACI EKREM'E 'SENİN YERİN İSTANBUL, HADDİNİ BİL' MESAJI



Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'senin yerin İstanbul, otur oturduğun yere. Haddini hududunu bil' mesajı gönderdi.



Kendisine yöneltilen "İmamoğlu'na kırgın mısınız? "Oğlum Ekrem" demiştiniz İmamoğlu'ndan bu hareketi bekliyor muydunuz? Tekrar İstanbul'a aday gösterecek misiniz? Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybederseniz istifa eder misiniz? Sayın İmamoğlu, gündeme taşıdığı değişim tartışmalarıyla ilgili bir internet sitesi de oluşturdu. Bunun için bir yorumunuz olur mu?" sorularını yanıtlayan Bay Bay Kemal, şu ifadeleri kullandı;



"İBB İÇİN ARAYIMIZ YOK, ADAYIMIZ İMAMOĞLU"

Sayın İmamoğlu'na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu'nun aday olarak ismi açıklandığında, "Nereden buldunuz bu ismi?" diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul'u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur.



Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu'nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum.



"CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoom cuntasına kalkışan Ekrem İmamoğlu'na 'yerin belediye, haddini hududunu bil' ayarı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU: 10 CEPHEDE YARA ALSAM DA MÜCADELEYİ BIRAKMAM

Bay Bay Kemal, mücadeleyi bırakmayacağını da açık açık ilan etti. Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" dedi.

"HERKES ETEĞİNDEKİ TAŞI DÖKTÜ, İMAMOĞLU İÇİN SONUN BAŞLANGICI"

Toplantıyı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür perde arkasında yaşananları yazdı.



Övür, "Kılıçdaroğlu sadece İmamoğlu'nu değil Oğuz Kaan Salıcı'yı da hedef almış ve "Bazı arkadaşlar örgüt içinde örgüt kurmuşlar" diyerek ağır eleştirmiş. Son sözü toplantıyı yakından izleyen bir CHP'liye bırakıyorum: "Toplantıda herkes eteğindeki taşı dökmüş. İyi de olmuş. İmamoğlu için sonun başlangıcı bu. Parti kurmaya kalkarsa da kimse arkasından gitmez. Ben büyük bir partiden ayrılanların nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını bilen biriyim. O da boyunun ölçüsünü alır."" ifadelerini kullandı.