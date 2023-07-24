Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? Kılıçdaroğlu-İmamoğlu düellosunda bomba kulis! İşte CHP içinde yaşananların perde arkası...

PARTİ İÇİ DARBE TOPLANTISI SONRASI İLK YÜZLEŞME

İfşa olan toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ilk kez 22 Temmuz'da düzenlenen CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda yüzleşti. Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı oldukça gergin bir ortamda geçti.

İmamoğlu, sızan toplantısını Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak bir kez daha savundu. Kılıçdaroğlu'nun "etik dışı" sözlerine yanıt veren İBB Başkanı, Kılıçdaroğlu'na, "Etik dışı bir şey görmüyorum" diye yanıt verdi.