Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? Kılıçdaroğlu-İmamoğlu düellosunda bomba kulis! İşte CHP içinde yaşananların perde arkası...
CHP'de parti içi fokur fokur kaynıyor. Seçimlerde yaşanan hezimetin ardından adeta ortadan ikiye bölünen CHP'de, ifşa olan parti içi darbe toplantısı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ilk kez yüzleşti. Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda soğuk rüzgarlar estiği kulislere yansırken, CHP Genel Başkanı ile İBB Başkanı arasındaki düellonun devam ettiği öğrenildi. İmamoğlu'nun "kimse vazgeçilmez değil" restine Kılıçdaroğlu "Geçmişi temiz birini bulun yarın sabah bırakacağım." sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu yerel seçimlerde yeniden İBB adayı yaparak siyaset sahnesinden silme planını sürdürdüğü öğrenilirken, bu plana karşılık İmamoğlu'nun parti kurma hazırlığında olduğu kulislere yansıdı. İşte CHP içinde yaşananların perde arkası...
CHP'de seçimlerin ardından yaşanan "değişim" krizi, Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği gizli zoom toplantısının ifşa olmasıyla beraber açık savaşa dönüştü. CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimleri yanında toplayan Ekrem İmamoğlu, "alternatif olağanüstü kurultay planı" yaparak imza ve dilekçe toplayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE EKİBİNE GÖZDAĞI: GEREKENİ YAPARIM
Gizli toplantının ifşa olmasının ardından CHP içi fokurdamaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu toplantı ile ilgili olarak "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. CHP lideri İmamoğlu ve çevresindekilere "Tekrarlanırsa gereğini yaparım." diyerek gözdağı verdi.
PARTİ İÇİ DARBE TOPLANTISI SONRASI İLK YÜZLEŞME
İfşa olan toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ilk kez 22 Temmuz'da düzenlenen CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda yüzleşti. Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı oldukça gergin bir ortamda geçti.
İmamoğlu, sızan toplantısını Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak bir kez daha savundu. Kılıçdaroğlu'nun "etik dışı" sözlerine yanıt veren İBB Başkanı, Kılıçdaroğlu'na, "Etik dışı bir şey görmüyorum" diye yanıt verdi.
KILIÇDAROĞLU'NA REST ÇEKTİ: SEN VARSAN SEÇİMLERDE YOKUM
İmamoğlu'nun ayrıca yerel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'na rest çekerek "Hiçbir partide kimse vazgeçilmez değil. Siz genel başkanlığa devam edersiniz yerel seçimlerde ben yokum" dediği iddia edildi.
ORTAM BUZ KESTİ
İmamoğlu'nun bu sözleri sonrası ortamın buz kestiği ifade edilirken, kulislere yansıyan bilgilere göre İmamoğlu'nun "Sen varsan yokum" sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun yanıt olarak "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim." dediğini söyledi.
KARŞILIKLI SÖZ DÜELLOSU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantı sırasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kimse vazgeçilmez değildir Sayın Genel Başkan. Siz de ben de. Burası Atatürk'ün partisi, kimler geldi kimler geçti." dedi.
Belediye başkanlarının değerlendirmelerini yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sözleri sırasında isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alarak bu sözlerine yanıt verdi. CHP Genel Başkanı, "Denildi ki, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Sanırım bu Churchill'in sözü. Hatta bu sözü şöyle söyler, 'İngiltere'nin mezarlıkları kendini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur'. Ben de katılıyorum, kimse vazgeçilmez değildir. Ben de ömrümün sonuna kadar genel başkan olmayı düşünmüyorum. Tabii ki genel başkan da değişecek. Ama parti ilkelerine bağlı, partiyi ileriye götürecek, geçmişi temiz birini bulun yarın sabah bırakacağım." dedi.
"SİYASET YAPMAYIN" POLEMİĞİ
Kulislere yansıyan bir diğer bilgiye göre ise belediye başkanlarının genel siyasete karışmasından rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun toplantının başında, "Seçime 220 gün kaldı. Parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayalım. Bu yerel seçimde negatif etki yapar." ifadelerini kullandığı, İmamoğlu'nun ise buna yanıt olarak "Sayın Genel Başkanım, siyaset yapmamamıza ilişkin tavsiyelerinizi doğru bulmuyorum. Biz Türkiye'nin en az yüzde 50'sini oluşturan belediye başkanları olarak elbette siyasetin göbeğinde olacağız, partimizin meselelerini konuşacağız, bu bizim görevimizdir." dediği öğrenildi.
OTURUMU YÖNETEN AKIN'A TEPKİ: BIRAKIN KONUŞAYIM
Toplantı sırasında İmamoğlu'nun kürsüde konuşma yaptığı sırada oturumu yöneten Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın "Konuşmanızı toparlayın" uyarısına İBB Başkanı'nın sert bir şekilde "Bırakın konuşayım" diye tepki gösterdiği de sızan bilgiler arasında yer aldı.
CHP'DE KURULTAY MUAMMASI: ERTELENİYOR MU?
Toplantıda kurultayın tarihi konusunda da tartışma yaşandı. Kılıçdaroğlu kurultay tarihi ile ilgili olarak "Seçimden önce yapacağız." derken, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükşeren ise "Parti ikiye bölündü. Benim önerim, kongrelerde bölünen arkadaşlar bir araya gelip ortak liste çıkarsınlar. Benim hocanız, ağabeyiniz olarak sizden isteğim kurultayı yerel seçimden sonraya bırakın" dedi. Kılıçdaroğlu da, "Ben arkadaşlara alabilirseniz kurultayı daha erkene alın, eylüle çekin dedim. Ama arkadaşlar mümkün görünmüyor, yetişmiyor dediler. Yılmaz Hocamızın bu önerisi de tabii ki bizim için anlamlı. Önce ya da sonrayı değerlendirmemiz lazım." diye konuştu.
İMAMOĞLU PARTİ Mİ KURACAK?
CHP içerisinde yaşanan kaos sonrası İmamoğlu'nun CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddiası kulislere bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmayacağının sinyalini bir kez daha vermesi, İmamoğlu'nu yerel seçimlerde yeniden İstanbul'dan aday göstererek kazanmasının zor olduğu bir yarışa sokmak istemesi ve bu şekilde siyaset sahnesinden silmeyi amaçlaması, İmamoğlu'nu CHP'den kopma noktasına getirdi.
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi de köşesinde kaleme aldığı yazıda bu ihtimale değindi. Selvi, cumartesi günü CHP'de yapılan toplantıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunurken; şu ifadeleri kullandı:
1- Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktı ve Zoom üzerinden yaptığı toplantıyı savundu. Toplantıyı "etik dışı" bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu'na, "Etik dışı bir şey görmüyorum" diye yanıt verdi. Ama "Asıl bu toplantının yapılması değil, gizlice kaydedilip servis edilmesi etik dışıdır" demesini beklerdim. Zoom'un bu ayağı eksik kalmış.
2- İmamoğu kürsüden Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak, "Biz sizinle görüşmüştük. Değişim olacaktı. Değişim olmadığı için yerel seçimleri kaybetme riskimiz arttı" deme cesaretini gösterdi.
3- Oturumu yöneten Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, "Konuşmanızı toparlayın" uyarısına, sert bir şekilde "Bırakın konuşayım" diye tepki gösterdi.
4- Kendisini hedef alan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na, "Seninle istersen şimdi, dışarıda konuşalım" diye meydan okudu. İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu hakkında da "Erkek olsa başka konuşurdum" demişti.
İMAMOĞLU PARTİ KURAR MI?
Mesleğe başladığımda bir süre Demirel'i izlemiştim. Baba olsaydı, bu durum için "Vazo çatladı canım" derdi. Bence vazo çatladı, bir daha su tutmaz. Peki bu durumda İmamoğlu ne yapar? Hürriyet'in 10 sorusunda Kılıçdaroğlu'na, "Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a tekrar aday yapar mısınız?" diye sormuştum. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İmamoğlu'dur" yanıtını vermişti.
NE ZAMAN KURAR?
Kılıçdaroğlu, tüm yaşananlara rağmen İmamoğlu'nu aday yapmakta kararlı. Peki İmamoğlu CHP'de durmakta kararlı mı? Ekrem İmamoğlu'nun performansını izledikçe hızla şu noktaya doğru kayıyorum: Kılıçdaroğlu ile kılıçları çekmiş durumda. Savaşmaktan kaçınmıyor. CHP ile gönül bağları kopmuş. Eğer CHP'deki mücadeleyi kaybederse, kurultay sürecinin şiddetine göre yerel seçimden önce ya da sonra ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor.
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