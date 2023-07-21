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Suriye'de Fransa-PKK/YPG görüşmesi! Fransa Dışişleri Bakanlığı heyeti teröristlerle bir araya geldi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Suriye’de Fransa-PKK/YPG görüşmesi! Fransa Dışişleri Bakanlığı heyeti teröristlerle bir araya geldi

Her fırsatta terör örgütlerine destek veren Fransa bir kez daha bir skandala imza attı. Bu kez Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı bir heyet, terör örgütü PKK/PYD ile görüştü. Peki Fransa ne yapmak istiyor? Teröristlerin ayağına heyet göndermekteki amaç ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

Fransa bir kez daha teröristlere sahip çıktı. Fransa bir kez daha bir skandala imza attı. Bu kez Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı bir heyet Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya geldi.

ŞAM KINADI

Suriye Arap Cumhuriyeti, Fransa Dışişleri Bakanlığından bir heyetin Suriye topraklarına yasa dışı girişini en sert ifadelerle kınadı. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye, Fransa Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, en temel uluslararası yasa ve normları alenen ihlal ederek Suriye topraklarına yasadışı girişini en güçlü şekilde kınıyor. Fransız heyetin ayrılıkçı ve bölücü örgütlerle görüşmesi Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik aleni bir ihlal oluşturmaktadır. Fransa'nın Suriye'ye yönelik yıkıcı rolünü ve kökleşmiş düşmanlığını ve Fransa'nın terörist gruplara ve ayrılıkçı milislere verdiği destek aracılığıyla Suriye'ye yönelik saldırıdaki tam ortaklığını bir kez daha gösteriyor."

Peki Fransa ne yapmak istiyor? Teröristlerin ayağına heyet göndermekteki amaç ne? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe'nin açıklamaları:

"Fransa'nın geçmişine bakmak lazım. İlk kez Macron döneminde olan işler değil. 7 Ocak 2015 yılında Charlie Hebdo baskınından sonra Fransa'nın bölgedeki DEAŞ türü terör örgütlerine karşı tavır almasıyla birlikte PKK-YPG ile ilişkileri vardı. O zaman Cumhurbaşkanı olan Hollande makamında YPG'lileri ağırladı. Ve YPG'ye destek verdiklerini açıkladı.

Suriye ile resmi ilişkilerini kesen Fransa 2013 yılında beri teröristlerle görüşüyor. Bu zaman zarfında Fransa bir çok defa teröristle bir araya geldi. Bu yapılan işler Türkiye'ye zarar veriyor ve biz Fransa ile NATO müttefikiyiz. Fransa burada terörist unsurları destekleyerek bir politika yürütüyor.

NATO'yu harekete geçiren ya da oradaki politikaları belirleyen ABD'dir. ABD kendi politikalarını uygularken NATO'yu kullanıyor. ABD bugün Orta Doğu'da bölgeyi istikrarsızlaştıran bir unsurdur. Bu bölgede müttefik olan Türkiye, ABD'nin desteklediği terör örgütlerinden zarar görüyor. Fransa ve Almanya'da bu işlerin parçası.

Hem müttefik olup hem terörü destekliyorlar sonra Türkiye'den bazı yükümlülükleri yerine getirmesini istiyorlar. Bunun olması mümkün değil. Orada kendi politikalarını yürütmek isterken Türkiye'nin milli çıkarları çerçevesinde geliştirdiği politikalar karşısında bu sefer Türkiye'yi çatışmaya atıyor ya da çatışmaya giriyor."

SKANDAL! Fransa teröristlerin ayağına gitti SKANDAL! FRANSA TERÖRİSTLERİN AYAĞINA GİTTİ
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