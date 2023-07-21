Suriye’de Fransa-PKK/YPG görüşmesi! Fransa Dışişleri Bakanlığı heyeti teröristlerle bir araya geldi

ŞAM KINADI

Suriye Arap Cumhuriyeti, Fransa Dışişleri Bakanlığından bir heyetin Suriye topraklarına yasa dışı girişini en sert ifadelerle kınadı. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye, Fransa Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, en temel uluslararası yasa ve normları alenen ihlal ederek Suriye topraklarına yasadışı girişini en güçlü şekilde kınıyor. Fransız heyetin ayrılıkçı ve bölücü örgütlerle görüşmesi Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik aleni bir ihlal oluşturmaktadır. Fransa'nın Suriye'ye yönelik yıkıcı rolünü ve kökleşmiş düşmanlığını ve Fransa'nın terörist gruplara ve ayrılıkçı milislere verdiği destek aracılığıyla Suriye'ye yönelik saldırıdaki tam ortaklığını bir kez daha gösteriyor."