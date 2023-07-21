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Son dakika | Fatma Yazıcı'ya veda! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı

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Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Son dakika | Fatma Yazıcı’ya veda! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı’nın cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, "Bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Bizler de şahidiz" dedi.

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