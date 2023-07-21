CHP yangın yeri! Parti içinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na salvo: Zavallısın... Yalan söylüyorsun
14 Mayıs 28 Mayıs'ta yaşanan hezimetin ardından CHP'de sular durulmuyor. CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ‘kesin ihraç’ talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ile Tanju Özcan arasında yaşanan bu gerginlik daha sonra sosyal medyaya taşındı ve Özcan resmi hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’na ait ses kaydını yayınlandı. Özcan'ın, ses kaydında Kılıçdaroğlu, "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum" ifadeleri kullanmıştı. İmamoğlu, Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa olurken, CHP’de bir yandan kaynamaya başladı. Tüm bu yaşananları katıldığı televizyon kanalında yorumlayan Kılıçdaroğlu’na, Tanju Özcan’dan bir bomba daha geldi. Özcan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zavallısın… Utanmadan yalan üstüne yalan söylüyorsun” dedi.
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan ve mağlubiyetin faturasını MYK ile danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu partisinde bazı isimlerin büyük tepkisini çekti.
28 Mayıs'taki seçim hezimetinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sert eleştirilerde bulunan ve CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da "Değişim" yürüşüyüşü adı altında Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüse de sesini koltuk sevdalısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na duyuramadı.
Söz konusu eleştirilerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınlamıştı.
"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"
"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydında Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız.
Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.
"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"
Kimsenin maşası olmayacağını söyleyen Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.
CHP'de yüksek sesle "değişim" isteyen bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa oldu.
İMAMOĞLU'NDAN "GİZLİ DEĞİL" İDDİASI
İmamoğlu, o toplantı için "gizli değildi" ifadelerini kullanırken, CHP sözcüsü Faik Öztrak ise "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız" mesajını verdi.
Kılıçdaroğlu tüm bu yaşananları katıldığı bir televizyon programında yorumladı.
İmamoğlu tarafından tertip edilen online toplantıya da değinen Kılıçdaroğlu, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Tamamını seyretmedim. Etik olarak rahatsız edici" ifadelerine yer verdi.
BAY KEMAL'E SALVO: ZAVALLISIN... YALAN SÖYLÜYORSUN
Kemal Kılıçdaroğlu'na her fırsatta sert eleştirilerde bulunan, CHP'li Tanju Özcan programın ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden Bay Kemal'i topa tuttu. Özcan, "Zavallısın…utanmadan yalan üstüne yalan söylüyorsun" ifadelerini kullandı.
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