Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Osmangazi Köprüsü yanıtı: Beyhude bir yaklaşım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Osmangazi Köprüsü’nü hedef alan sözlerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’dan yanıt geldi. Uraloğlu, “Öncelikle belirtmeliyiz ki, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir. “ dedi. Uraloğlu ayrıca Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’na tavsiyede bulunarak suni gündem oluşturma stratejisinin akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü ile ilgili rakamlarla ortaya attığı yalana yanıt verdi.
"RAKAMLARIN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİLDİR"
Uraloğlu şunları kaydetti:
"Dün bir televizyonda canlı yayın konuğu olan Ülkemizin Ana Muhalefet Partisi Lideri, Bakanlığı sorumluluğunda bulunan "Osmangazi Köprüsü"ne ilişkin mesnetsiz açıklamalarda bulunmuştur. Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerin' sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur.
Öncelikle belirtmeliyiz ki, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir. "Büyük ve Güçlü Türkiye"nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz.
"BEYHUDE BİR YAKLAŞIM"
Son seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi neticesi yaşadıkları buhran ve uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır. Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışın' benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmet ile ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...
- Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek! Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı!
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...
- KYK YURT ÜCRETİ 2023! KYK kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 - 2024 KYK BAŞVURU TARİHLERİ!
- BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI İZLE! 21 Temmuz Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- Kahramanmaraş'ta deprem son dakika | Az önce Elbistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli, AFAD son depremler...
- Instagram çöktü mü, ne oldu? 21 Temmuz Cuma akış yenileme sorunu düzeldi mi, nasıl çözülür?
- Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet ekranı | 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman?
- Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...
- Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...