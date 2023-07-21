Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Osmangazi Köprüsü yanıtı: Beyhude bir yaklaşım

"BEYHUDE BİR YAKLAŞIM"

Son seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi neticesi yaşadıkları buhran ve uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır. Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışın' benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmet ile ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."