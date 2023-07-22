Gaziantep'te deprem konutları yükseliyor! Hükümet vatandaşının yanında... İşte A Haber farkıyla örnek daire
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık asrın deprem felaketleri sonrası devlet tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor. Afet bölgesinde kalıcı konut çalışmalarını başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 142 bin konutun temelini atarken, toplamda 650 bin konutu teslim edecek. A Haber Gaziantep’in Islahiye ilçesinde artık son aşamaya gelinen afet konutlarını gözler önüne serdi.
Asrın felaketinin üzerinden 5 ay geçti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından devletin tüm imkanları büyük yıkımların yaşandığı 11 kent için seferber edildi.
Zorlu süreçte bakanlar, kurumlar, kuruluşlar, STK'lar, Mehmetçik büyük bir mücadele ortaya koydu.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Bir yandan beslenme ihtiyaçları karşılandı, bir yandan çadır ve konteynerler kuruldu, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Öte yandan afet konutları için de Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.
Önceki doğal afetlerde olduğu gibi asrın felaketinde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanmasına yönelik söz verildi.
Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.
AFET KONUTLARINDA SONA GELİNDİ
Arka planda projeler devam ederken, kentlerde ise konutların yapımı hızla devam ediyor. Afetten büyük ölçüde etkilenen Gaziantep'te konutların teslimi için sona gelindi.
A HABER DEPREM KONUTLARINDA!
Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin yaraları gün geçtikçe sarılmaya devam ediyor. A Haber Gaziantep'te artık son aşamaya gelinen afet konutlarını canlı yayında gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, konutlara ilişkin son detayları aktardı.
Depremin vurduğu kentlerde 11 ilde seferberlik çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde artık çalışmalarında sona gelindi, 90 gün sonra konutlar afetzede vatandaşlara teslim edilecek.
Kaba inşaatı tamamlanan bloklarda, dış cephe kaplama ve boyama işlemlerine geçildi. Daireler oldukça geniş ve ferah, birinci sınıf malzemelerin kullandı.
Başkan Erdoğan, Ekim ayında konutların teslim edileceğini ifade etmişti.
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