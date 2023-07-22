Gaziantep’te deprem konutları yükseliyor! Hükümet vatandaşının yanında... İşte A Haber farkıyla örnek daire

AFET KONUTLARINDA SONA GELİNDİ

Arka planda projeler devam ederken, kentlerde ise konutların yapımı hızla devam ediyor. Afetten büyük ölçüde etkilenen Gaziantep'te konutların teslimi için sona gelindi.

A HABER DEPREM KONUTLARINDA!

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin yaraları gün geçtikçe sarılmaya devam ediyor. A Haber Gaziantep'te artık son aşamaya gelinen afet konutlarını canlı yayında gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, konutlara ilişkin son detayları aktardı.