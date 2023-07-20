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CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Karar ertelendi

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Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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CHP’de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Karar ertelendi

Son dakika haberine göre CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında görüşülecek ihraç talebiyle ilgili karar 26 Temmuz Çarşamba gününe ertelendi.

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