CHP’de korku imparatorluğu! Tanju Özcan partideki kaosu anlattı: Şeytani bir zekası var

'ŞEYTANİ ZEKÂSI VAR'

İmamoğlu'na yönelik de sert açıklamalarda yapan Özcan, "Ekrem Bey değişim olmalı diyor ama 'Değişim genel başkandan başlamalı' demiyor.

Ekrem Bey birçok insandan daha önde. Her geçen gün bu ivmesini kaybediyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin gayri resmi il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef alan Özcan, "İstanbul'da siyaseten badem bıyıklı, hukuken il başkanı olmayan bir il başkanımız var. Çok şeytani zekâsı var.

İstanbul'da şu an 200 bin üye var. 200 bin kişiye sorsanız 190 bin kişi İmamoğlu der. Ama 10 bin kişiyi örgütlüyor ki eziyor Ekrem İmamoğlu'nu" ifadelerini kullandı.