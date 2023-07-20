CHP’li belediyelerde işçiler isyanda! Önce Ankara şimdi de Antalya! Muhittin Böcek Mansur Yavaş’ın peşine takıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın ise, "Mansur Yavaş'ın Ankara'ya yaptığı bir icraatı var mı sokağa çıkıp vatandaşa bir soralım. Bizim dönemimizde yapılan projeleri günlerce anlatsak bitiremeyiz. Dört buçuk yılda Mansur Yavaş yönetimi güncel değerle 200 milyar liralık devasa bir bütçe kullandı. ABB olarak kendisine 20 milyar da borçlanma yetkisi verdik. Bu kadar para ile ne yapıldı. Ankaralılar Yavaş'ı hangi hizmeti ile anacaktır." şeklinde konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, "İşiniz gücünüz algı ve yalan oldu. Hani davul ve zurna ile maaş artışlarını açıklayacaktı Sayın Yavaş. Mansur Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. İşiniz gücünüz algı. Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. Uzun lafın kısası ABB, çalışanının ücretini kredi ile vermek zorunda kalacak kadar kötü bir durumda." ifadelerini kullandı.

Köse, "Mansur Yavaş'a 5 milyar liralık borçlanma yetkisi verilmiş. Bu yetkisinden 4 Milyar 300 milyon daha kullanma yetkisi var. Sayın Yavaş bu parayı hala kullanmış değil. Neden 4 milyar istiyorsun o zaman. Bu parayı istediğini zaman kullanabilirsin" diye konuştu.