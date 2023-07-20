CHP'li belediyelerde işçiler isyanda! Önce Ankara şimdi de Antalya! Muhittin Böcek Mansur Yavaş'ın peşine takıldı
CHP'li belediyelerde çalışan işçilerin sıkıntıları bitmiyor. Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan EYT skandalı sonrası bu kez de Muhitti Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesinde promosyon krizi yaşanıyor. 10 ay önce yapılması gereken ihalenin yapılmaması nedeniyle 7 bin işçi mağdur olurken, "Bunlar sosyal demokrat işçinin dostu belediyeyiz diye geçinirler işçinin hakkını vermezler" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını sadece banka promosyon ihalesini vermemekle mağdur etmedi. Kurban Bayramında il genelinde bütün ilçe belediyeleri çalışanlarına en az 7 bin TL kurban parası ödedi. Büyükşehir belediyesi işçilerin hesabına 325 lira para yatırdı. Çalışan işçiler, "Biz bu para ile değil kurban; tavuk bile alamayız" diyerek olanların kabul edilemez olduğunu belirttiler.
9 İŞÇİ SÜRGÜN EDİLDİ
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işçi sürgünleri son hız devam ediyor.
9 işçi kent merkezinden kent merkezine en uzak ilçelere sürgün edildiği iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Akseki, İbradı, Alanya gibi yerlere sürgün edilen işçilere belediye "Görevlendirme" demesi dikkat çekti. Çalışanlar ise, "Hepimiz çok tedirginiz Sen, ben yok deyip işçiyi perişan ettiler" dediler.
MANSUR YAVAŞ DA EYT'Lİ ÇALIŞANLARINI MAĞDUR EDİYOR!
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ocak 2023 tarihinde ABB meclisi tarafından verilen yetki ile kullanabileceği 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olmasına rağmen belediye personelinin maaşlarına zam yapacağını ve EYT'den emekli olan personeline ödenmesi gereken kıdem tazminatlarını bahane göstererek meclisten tekrar 4 milyarlık borçlanma talebinde bulundu. Yavaş'ın borçlanma talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde yapılan oylama sonucunda reddedilirken Ankaralılardan Yavaş'a tepki yağdı.
YAVAŞ'IN ZATEN 4 MİLYAR 300 MİLYONLUK BORÇLANMA YETKİSİ VAR
4 yılda Ankara'ya elle tutulur tek bir hizmeti olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi 7 bakanlıktan büyük bütçeye sahip olan ABB'yi iflas ettirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şehir şehir gezerek Ankaralıların ve ABB personelinin sorunlarını göz ardı eden Yavaş, sosyal medya belediyeciliğinden kısa mesaj belediyeciliğine geçme kararı aldı. Yavaş, geçtiğimiz günlerde ABB personeline attığı mesajla belediye iştiraklerinin büyük zarar ettiğini ve maaşların zamlanması için belediye meclisinden borçlanma yetkisinin çıkması gerektiğini vurguladı. Yavaş'ın talebi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde oylamaya sunuldu. Oylama öncesi meclis üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda Yavaş'ın zaten Ocak 2023 tarihinde verilmiş 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olduğu ortaya çıktı.
"KENDİ BECERİKSİZLİĞİNİZİ BELEDİYE MECLİSİNE YÜKLEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"
Yavaş'ın söz konusu talebi ABB meclisinden ret oyu alarak kabul edilmezken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada, "AK Parti Grubu olarak bugüne kadar size 17 milyar borçlanma yetkisi verdik, Ankara için yapılacak her projede hiçbir zaman red oyu kullanmadık, aradan geçen bin 650 günde Ankara için hiçbir proje üretmediniz. Beceriksizliğiniz yüzünden ABB iflas etti, maaş ödeyemez bir duruma geldi ve siz bu durumu bugüne kadar yok saydığınız, saygı duymadığınız, Büyükşehir Belediye Meclisine yüklemeye çalışıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın ise, "Mansur Yavaş'ın Ankara'ya yaptığı bir icraatı var mı sokağa çıkıp vatandaşa bir soralım. Bizim dönemimizde yapılan projeleri günlerce anlatsak bitiremeyiz. Dört buçuk yılda Mansur Yavaş yönetimi güncel değerle 200 milyar liralık devasa bir bütçe kullandı. ABB olarak kendisine 20 milyar da borçlanma yetkisi verdik. Bu kadar para ile ne yapıldı. Ankaralılar Yavaş'ı hangi hizmeti ile anacaktır." şeklinde konuştu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, "İşiniz gücünüz algı ve yalan oldu. Hani davul ve zurna ile maaş artışlarını açıklayacaktı Sayın Yavaş. Mansur Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. İşiniz gücünüz algı. Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. Uzun lafın kısası ABB, çalışanının ücretini kredi ile vermek zorunda kalacak kadar kötü bir durumda." ifadelerini kullandı.
Köse, "Mansur Yavaş'a 5 milyar liralık borçlanma yetkisi verilmiş. Bu yetkisinden 4 Milyar 300 milyon daha kullanma yetkisi var. Sayın Yavaş bu parayı hala kullanmış değil. Neden 4 milyar istiyorsun o zaman. Bu parayı istediğini zaman kullanabilirsin" diye konuştu.
"KAYNAK ARIYORSA YAPTIRDIĞI HEYKELLERİ SATIŞA ÇIKARSIN"
Ankaralıların sorunlarını görmezden gelen Yavaş'ın borçlanma talebine karşı Ankaralılardan da tepki geldi.
Serap Nefer isimli bir vatandaş, "31 Mart yerel seçimleri sonrası sözde tasarruf politikası uyguladığını iddia eden ve belediyeyi kar ettirdiğini söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş belediyeyi borç batağına sürüklediğini kabul etti" dedi.
Ali İhsan isimli başka bir vatandaş ise, "ABB'yi resmen batırdı. Personele borç yoksa zam da yok diye mesaj atıyor. Mansur Yavaş kaynak arıyorsa yaptırdığı heykelleri satışa çıkarsın" şeklinde konuştu.
Selami Kayahan da, "ABB battı. 23 yıllık AK Parti yönetiminde ABB 2,2 milyar borç ile CHP'li Mansur yavaşa devredildi. Yerel seçimler yaklaşırken altın vuruş için CHP'li Mansur Yavaş, 4 milyar TL daha borçlanma yetkisi istedi. Bu borçla birlikte CHP'li ABB borç yükünü 35 milyar TL çıkaracak." diye konuştu.
Şadi Ercan, "Mansur Yavaş Ankara'yı batırdı. Borç harç batağına soktu. Gözünü ödemediği işçi tazminatlarına dikti" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? Üniversite 2- 4 yıllık taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları
- Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? Mahkumlara af yasası var mı? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...
- Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta yeni sezon haftaya mı başlayacak? 6. sezon tanıtımı...
- Netflix şifre paylaşımı nedir, kaldırıldı mı? Sınırlı şifre kullanımı nasıl oluyor?
- Boy bos, Boy pos, Horon vurmak, Horon tepmek, Yeşilzeytin, yeşil zeytin, Çiğ börek, çi börek nasıl yazılır? TDK 2023 güncel doğru yazılışı
- Bedelli Askerlik ücreti son dakika 2023 | MSB yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?
- Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?
- Tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi? Kırık OBP ne zaman düzelir? Ortaöğretim Başarı Puanı HESAPLAMA 2023
- Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...
- TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?
- İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı | Öğretmen ilçe yer değiştirmeleri açıklandı mı, belli oldu mu? MEB personel.meb.gov.tr
- 2000-2008-2012 sonrası sigortalılara kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti geldi! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...