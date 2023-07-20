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İstanbul Valiliği harekete geçti! 39 ilçeye 'sokak köpeklerini toplayın' talimatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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İstanbul Valiliği harekete geçti! 39 ilçeye ’sokak köpeklerini toplayın’ talimatı

İstanbul’da göreve başlayan Vali Davut Gül, gündemden düşmeyen sokak köpekleriyle ilgili harekete geçti. Vali Gül, köpek bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de eksikleri tamamlayarak sokak köpeklerini toplamaları yönünde talimat verdi.

Sayıları 10 milyonu aşan başıboş sokak köpekleri, saldırdıkları vatandaşların ağır yaralanmaları ya da ölümleriyle Türkiye'de gündemden düşmüyor. Sahipleri tarafından sokağa terkedilen ya da kısırlaştırmanın yeterli olmamasıyla kontrolsüzce çoğalan sokak köpeklerinin oluşturduğu tehdit gittikçe artıyor.

VALİ GÜL'DEN KAYMAKAMLIKLARA VE BELEDİYELERE UYARI: İVEDİLİKLE HAREKETE GEÇİN

5 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Haziran'da İstanbul'da göreve başladı. Vatandaşların 'sokak köpeklerini toplayın' çağrılarına kayıtsız kalmayan Gül, 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderdi.

'KISIRLAŞTIRIN, AŞILAYIN, REHABİLİTE EDİN'

Belediyelerin de uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin hatırlatıldığı talimatta, "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır" denildi.


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