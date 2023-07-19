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Yerinde Dönüşüm Projesine kaç kişi başvurdu? Bakan Mehmet Özhaseki son durumu açıkladı

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Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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Yerinde Dönüşüm Projesine kaç kişi başvurdu? Bakan Mehmet Özhaseki son durumu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Özhaseki, deprem bölgesi için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesine şu ana kadar 36 bini aşkın başvurunun geldiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

YERİNDE DÖNÜŞÜME KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Yerinde Dönüşüm projesiyle ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "Şu ana kadar müracaat eden vatandaş sayısı 36 bin 825" dedi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ NEDİR?
Depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen afetzedelere destek verilecek. Hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 22 noktada açılan yapım ve dönüşüm ofislerinden bilgi alınabileceğini söyledi.

Depremzedeler e-Devlet üzerinden projeye başvuru yapılabilecek.

DEPREMZEDELER İÇİN HİBE DESTEĞİ
Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için 250 bin lira hibe verilecek.

Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

KONUTLAR İÇİN 500 İLE 800 BİN LİRA ARASINDA FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK
Konutta 800 bin liraya, iş yerlerinde ise 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.

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