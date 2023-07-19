Ercan Havalimanı’nın yeni terminali yarın açılıyor! KKTC’nin dünyaya açılan yeni penceresi

Bakan Arıklı, Ercan Havalimanı'nın 3 bin 200 metre uzunluğu ve 45 metre genişliğindeki yeni pistinin geniş gövdeli büyük uçakların inmesine imkan sağladığına dikkati çekerek, bu durumun hem ülkeye daha fazla turist gelmesine hem de bilet fiyatlarının düşmesine katkısı olacağını vurguladı.

Ercan Havalimanı'nın şu an için yıllık 4 milyon yolcu kapasitesinin, yeni terminal ile pistin hizmete girmesi ve bilet fiyatlarının da düşmesine paralel olarak ilk etapta 7-8 milyona çıkabileceğini ifade eden Arıklı, "Günün sonunda iyi bir iş yaptığımızı ve ülkemize önemli bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.